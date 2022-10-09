بلدية معان ستوفر 50 فرصة عمل للشباب المتعطلين

الوكيل الإخباري - أعلن رئيس بلدية معان الكبرى الدكتور ياسين صلاح إن البلدية ستفتتح خلال الأشهر الثلاثة المقبلة؛ مصانع للبلاط والكندرين والحاويات، ستوفر 50 فرصة عمل للشباب المتعطلين عن العمل في معان.

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من جهته، قال محافظ معان فيصل المساعيد، إن الحاكمية الإدارية التقت عددا من الشباب المتعطلين عن العمل، واستمعت إلى مطالبهم، وتواصلت مع بلدية معان وعدد من المؤسسات والقطاع الخاص لاستيعاب أعداد أخرى ضمن الإمكانات المتاحة.



وأوضح عدد من الشباب أنهم يعيشون ظروفا صعبة بسبب البطالة والفقر، مطالبين بإيجاد فرص عمل لهم في المشاريع التي تنفذ في محافظة معان أو في الشركات العاملة هناك.

