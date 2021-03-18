بلعاوي لـ الوكيل : يمكن لمتعافي كورونا تلقي اللقاح بعد 3 أسابيع

الوكيل الإخباري - خاص - قال أستاذ العلاج الدوائي السريري للأمراض المعدية الدكتور ضرار بلعاوي إن المصابين بفيروس كورونا يمكنهم أن يتلقوا اللقاح ضد كورونا بعد 3 أسابيع من تعافيهم .



وأشار بلعاوي الخميس لـ " الوكيل الإخباري" إلى أن وزارة الصحة دعت في وقت سابق بأخذ اللقاح بعد 3 أشهر من التعافي، وذلك بسبب شح اللقاحات في العالم ، وأضاف "أن اللقاحات متوفرة بالأمر الذي يسمح للأشخاص تلقي المطعوم بعد 3 أشهر من التعافي".

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ولفت أن المتعافين من الفيروس محميين من الإصابة به لمدة 6 أشهر .



وبشأن أخذ اللقاح لكبار السن دعا بلعاوي إلى الاستمرار بالالتزام في الإجراءات الصحية من تباعد وارتداء الكمامة عند تلقيهم اللقاح حفاظاً على سلامتهم.



