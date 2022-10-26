بمناسبة يوم الغذاء العالمي ... الجامعة الهاشمية تنظم ندوة علمية

الوكيل الإخباري- رعى رئيس الجامعه الهاشمية الأستاذ الدكتور فواز العبد الحق الزبون ندوة علمية بمناسبة يوم الغذاء العالمي، والتي نظمتها قسم التغذية السريرية والحميات في كلية العلوم الطبية التطبيقية بالتعاون مع مؤسسة الغذاء والدواء، بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتور مراد الحولي وعدد من أعضاء الهيئتين الاكاديمية والادارية والطلبة.

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وقال الدكتور الزبون خلال الندوة:" بأن الجامعة الهاشمية هي من الجامعات الاوائل التي قامت بايجاد حلول تساهم في الامن الغذائي كانشاء البنك الوطني للبذور الذي كان منفذا بالتعاون مع مركز الوطني للبحوث الزراعية بكلفة(5) مليون دينار، تنفيذا للرؤى الملكية السامية في تحقيق الامن الغذائي وتفعيل دور الجامعات في بناء الاوطان باعتبارهم بيوت خبرة للمجتمعات.



ودعا الدكتور الزبون الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية لعقد المزيد من هذة الفاعليات والانشطة التي تساهم في اثراء المعرفة الرقمية، مشيرا إلى أن الرقمنة أصبحت كل شي في العصر الحالي، وأمراص ضرورياً.



وذكر الدكتور الحولي بأن الكلية قامت بتنفيذ العديد من المشاريع العلمية التي تساهم في التنمية الشامله وخاصة المشاريع البحثية ومنها المشروع الوطني بنك البذور والمحافظة عليها، كما قامت الكلية بالعديد من المشاريع والابحاث العلمية بالمشاركة مع وزارة الصحة الاردنية، ومؤسسة الغذاء والدواء.



وتحدثت المحاضرة الضيفة الدكتورة المعايعة رئيس وحدة إدارة المخاطر في المؤسسة العامة للغذاء والدواء حول الرقمنة وسلامة الغذاء وأهمية الرقمنة في الرقابة والفحوصات الغذائية وذلك تماشيا مع رؤية جلالة الملك بأن يكون الأردن بيئة خالية من الأوراق والتحول نحو الرقمنة وأتمتت الإجراءات.



وبينت المعايعة الدور الذي تضطلع به المؤسسة العامة للغذاء والدواء كونها الجهة الرقابية التي تختص بضمان سلامة وجودة المواد الغذائية التي يتناولها القاطنون على أرض المملكة الأردنية الهاشمية والخطوات التي قامت بها المؤسسة بأتمتت العديد من الإجراءات لغايات تسهيل و تبسيط إنسياب آمن للبضائع المستوردة والمتداولة في السوق المحلية ومما يساهم في تشجيع الاستثمار في مجالات الغذائية.