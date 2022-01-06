بناء صناديق حجرية على جوانب سد وادي العرب

الوكيل الإخباري - قالت سلطة وادي الاردن، أنها ستقوم في بناء صناديق حجرية (جابيونز) على شاطيء بحيرة سد وادي العرب الجنوبي ضمن حرم بحيرة السد، بهدف منع دخول سيارات المواطنين، والحفاظ على حرم بحيرة السد من التلوث و لمنع وقوع أي حوادث غرق في تلك المنطقة.

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وبينت السلطة في بيان صحفي، اليوم الخميس، أنها ستستمر لبذل كافة الجهود لحماية السدود في كافة المناطق والمحافظات للحفاظ على كل قطرة ماء لاستعمالها وقت الحاجة لخدمة المواطنين والمزارعين والحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم في وطننا الغالي من اي مكروه.





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