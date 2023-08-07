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الإثنين، 07-08-2023 12:22 م

بنك تنمية المدن والقرى: تمويل للبلديات والقطاع الخاص عبر الاقتصاد الأخضر

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الوكيل الاخباري - أكد نائب مدير عام بنك تنمية المدن والقرى الدكتور محمد الحراحشة، على دور البنك في تمويل الاستثمارات والمشاريع الخضراء، التي تراعي التغير المناخي في قطاع البلديات والقطاع الخاص.اضافة اعلان


وأشار الحراحشة خلال مشاركته في مؤتمر الحوار الاجتماعي والانتقال إلى الاقتصاد الأخضر الذي عقد في عمان اليوم الاثنين إلى الحركة النشطة التي يشهدها العالم للانتقال إلى مناخ أخضر وتمويل مستدام.

وقال، ان المؤسسات التمويلية بدأت تتجه إلى مفهوم الاستدامة البيئية، وتركز على مراعاة الشروط الاساسية في عمليات التمويل، وسبل تسهيل وضمان حرية تدفق رأس المال في الاستثمارات والمشاريع التقنية، وتوظيفها في مواجهة الكوارث الطبيعية، وتحديات التغيرات المناخية.

وأكد أن بنك تنمية المدن والقرى يهدف عبر أنشطته التمويلية لقطاع البلديات إلى تجسيد هذا الفهم، حيث بادر إلى طلب اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ (GCF)، ليكون البنك منصة تمويلية معتمدة ورائدا في ممارسة الوساطة المالية من خلال تمكين البلديات والقطاع الخاص من الاستفادة من تمويل الصندوق.

وأشار الى أن البنك قطع شوطا كبيرا بإجراءات اعتماد الصندوق الأخضر للمناخ، وهو الآن في المرحلة الثانية، متوقعا الحصول على هذا الاعتماد العام القادم، بعد أن تجاوز البنك مرحلة التدريب وإطار الادارة المالية، وإرشادات المنح ودليل المشروع.

واضاف، ان البنك يعمل على نشر الوعي وتوجيه البلديات نحو المشاريع المراعية للتغير المناخي، من خلال إدراج معايير وتشريعات متقدمة في سياسات التمويل عبر أذرعه المالية كنافذة استثمارية عبر صندوق تنمية المحافظات، الذي تم نقل مهامه للبنك.

 




 

 


 

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