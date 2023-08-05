نقيب المقاولين: العلاقة مع وزارة الاشغال في أسوأ أوضاعها وما تقوم به مستهجن

الوكيل الاخباري - دعا نقيب المقاولين أيمن الخضيري إلى "التريث" في التقدم للعطاءات التي تطرحها وزارة الأشغال العامة والإسكان.

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وجاء حديث الخضيري خلال لقائه مجموعة من المكاتب الهندسية المتخصصة الأربعاء الماضي؛ لبحث إلغاء وزارة الأشغال لتعاميم سابقه في الطرق، ومراجعة أسس الاستلام والحسم المقترحة في مجالي مشاريع الطرق ومشاريع الأبنية وتعديلها لتتوافق مع المواصفات الفنية، حيث تم توقيع اتفاقية معهم يقومون بموجبها بتقديم دراسة حول "الأثـر المالي والفني" ومراجعة أسس الاستلام والقبول والرفض والحسم الجديدة، وبتكلفة تقارب 10 الآف دينار، ذلك بحضور مقرري وأعضاء اللجان الفنية في دار النقابة.

وقال إن "العلاقه مع وزارة الأشغال العامة والإسكان وللأسف الشديد هي في أسوأ أوضاعها بعد تعثر سبل الحوار والتواصل".



واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: "تم التأكيد مرارا (ودون جدوى) على نهج ومبدأ التشاركية والتكاملية بين نقابة المقاولين ووزارة الأشغال، وعلى ضرورة أن يتم التوافق على الأمور المتعلقة بقطاع المقاولات وضرورة أن تتم مراجعتها وأخذ رأي نقابة المقاولين بخصوصها حيث أن "نقابة المقاولين" بيت خبرة أردنية وعمرها يزيد عن خمسون عاماً، إلا أن ما يحدث على أرض الواقع هو عكس ذلك تماما "وللأسف الشديد".



وأكّد أن العلاقة بين النقابة والوزارة كانت في العهود السابقة مثال حقيقي للتشاركية بين القطاع العام والقطاع الخاص،واستطرد نقيب المقاولين قائلاً: "إن ما يحدث هو مستهجن وغير مسبوق".

