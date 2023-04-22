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السبت، 22-04-2023 03:50 م

بني مصطفى تشارك منتفعي دار الضيافة للمسنين فرحتهم بالعيد

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الوكيل الاخباري- شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى اليوم السبت، المنتفعين والمنتفعات في دار الضيافة للمسنين التابعة لجمعية الأسرّة البيضاء، فرحة عيد الفطر.

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واطلعت بني مصطفى على الخدمات التي تقدمها الدار للمسنين، واستمعت من كبار السن لاحتياجاتهم ، كما قامت بتوزيع الهدايا عليهم بمناسبة العيد.


وأكدت بني مصطفى، أن الأردن يولي اهتماماً كبيراً بكبار السن، وعمل على أنجاز تشريعات خاصة بهم بهدف رعايتهم اجتماعياً وصحياً، مؤكدة على أهمية تقديم أفضل الخدمات وأفضل أشكال الرعاية لكبار السن .


ويبلغ عدد دور الرعاية التي تشرف عليها وزارة التنمية الاجتماعية 9 دور، منها 5 دور تتبع للقطاع التطوعي، و4 دور تتبع للقطاع الخاص.


ويبلغ عدد المسنين والمسنّات في كافة دور رعاية المسنين 399 مسنًا ومسنة، منهم 139 مسنًا ومسنة على نفقة وزارة التنمية الاجتماعية.

 




 

 


 

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