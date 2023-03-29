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الأربعاء، 29-03-2023 11:47 م

بني مصطفى: رعاية الأطفال الأيتام تلقى اهتماماً ملكياً كبيراً

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الوكيل الاخباري - قالت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، إن رعاية الأطفال الأيتام تلقى اهتماماً كبيراً من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني وولي العهد الأمير الحسين بن عبدالله والملكة رانيا، وهي رسالة من الهاشميين لجميع مؤسسات الدولة لإيلاء هذه الفئة الاهتمام الذي تستحقه.

وأضافت خلال رعايتها لإفطار جمعية الشمس المشرقة الخيرية التي تأسست عام 2007 في مقر جمعية موسى الساكت الخيرية، بحضور 100 طفل يتيم، إننا نعمل على تطوير برامج دامجة للأيتام في المجتمع، والاهتمام والرعاية بهم تعتبر أولية للجميع، والمؤسسات الشريكة تعمل بتشاركية من أجل مصلحة الأطفال الأيتام.

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