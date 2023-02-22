الأربعاء 22-02-2023
الوكيل الاخباري

الامن العام : القبض على شخص سلب 200 دينار تحت التهديد بالزرقاء

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

نقيب اصحاب المخابر لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

ترجيح تثبيت اسعار المحروقات في تسعيرة شهر اذار القادم

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

وفد عسكري مصري يزور مديرية الإعلام العسكري

تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة واللغة الإنجليزية في معهد اللغات العسكري

قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

هكذا رد العالم الهولندي على سؤال حول وقوع زلزال مدمر اليوم !

الملكة رانيا تلتقي سيدات في غور الصافي وتطلع على مشاريعهن الإنتاجية

الأربعاء، 22-02-2023 09:01 م

بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

wwwww


الوكيل الاخباري - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في مكتبها اليوم الأربعاء، وزير شؤون التنمية البريطاني أندرو ميتشيل، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن بريجيت بريند، وأمين عام الوزارة، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.

وبحثت بني مصطفى مع ميشيل أهمية الدعم الذي قدمته الحكومة البريطانية لقطاع الحماية الاجتماعية في فترة جائحة كورونا، ولا سيما برامج تكافل الذي ساعد العائلات على الصمود في ذلك الحين.

وأشارت إلى أهمية دعم قطاع الحماية الاجتماعية خلال خمسة الأعوام المقبلة، وأهمية الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الحكومة البريطانية لصندوق المعونة الوطنية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
مديرية الامن العام

الامن العام : القبض على شخص سلب 200 دينار تحت التهديد بالزرقاء

wwww

الاحتفال بزراعة 175 شجرة حرجية وإنشاء حديقة في مدينة الشرق بالزرقاء

320226192919821470885

نقيب اصحاب المخابر لـ الوكيل : لم نبلغ عن اجتماع لتحديد اسعار القطايف

e

وفد عسكري مصري يزور مديرية الإعلام العسكري

w

تخريج دورتي الترجمة العسكرية الخاصة واللغة الإنجليزية في معهد اللغات العسكري

wwww

قيادة سلاح الجو الملكي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج

أخبار متعلقة
1674907383866

وزير الصناعة يلتقي ممثلي القطاع التجاري في مأدبا

1a298de5-vdsj5rfmp9jv7y7gheicubywkyoht6bea2l7inhk

صناعة الأردن: السوق السعودية فرصة كبيرة للصناعات الأردنية

WhatsApp Image 2023-01-28 at 1.21.43 PM

سلطة وادي الأردن: التخزين الكلي في السدود يبلغ 79.8 مليون م3

أثر-مواقع-التواصل-الاجتماعي-على-الأسرة

الحكومة تؤكد أهمية مواجهة مخاطر الاستخدام السلبي لوسائل التواصل

1

ندوة مشتركة لوزيرة الثقافة ونظيرتها المصرية في معرض القاهرة للكتاب

WhatsApp Image 2023-01-26 at 4.18.43 PM

النرويج: نستهدف تعزيز الاستثمارات وفرص العمل في الأردن