بني مصطفى تلتقي وزير شؤون التنمية البريطاني

الوكيل الاخباري - التقت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، في مكتبها اليوم الأربعاء، وزير شؤون التنمية البريطاني أندرو ميتشيل، بحضور سفيرة المملكة المتحدة لدى الأردن بريجيت بريند، وأمين عام الوزارة، وعدد من المعنيين من كلا الجانبين.



وبحثت بني مصطفى مع ميشيل أهمية الدعم الذي قدمته الحكومة البريطانية لقطاع الحماية الاجتماعية في فترة جائحة كورونا، ولا سيما برامج تكافل الذي ساعد العائلات على الصمود في ذلك الحين.



وأشارت إلى أهمية دعم قطاع الحماية الاجتماعية خلال خمسة الأعوام المقبلة، وأهمية الدعم الفني والتقني الذي تقدمه الحكومة البريطانية لصندوق المعونة الوطنية.

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