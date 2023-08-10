وفاتان واصابتان بحوادث السير خلال 24 ساعة

الوكيل الإخباري -

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توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب التقرير المروري.وفي التفاصيل، أصيب شخصان إثر تعرضهما لحادث سير وقع بين 3 مركبات صباح اليوم في منطقة شارع الجامعة الأردنية.وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام الخميس، إن الفرق الميدانية تتواجد في الموقع ، حيث تم إسعاف المصابين ويجري العمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات .واستعرض ابرز الحوادث والمخالفات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، حيث كان أبرزها حادث صدم لمركبة بجسم ثابت "جدار جسر ام النعاج" في منطقة ماحص ، ونتج عن الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 51 عاما ، حيث تم إخلاء الوفاة وإزالة الأثر المروري.وكما توفي شاب اثر تعرضه لحادث دهس عند مثلث الشونة الجنوبية، وعلل سبب الحادثين بعدم أخذ احتياطات السلامة العامة .