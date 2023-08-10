الخميس 10-08-2023
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الخميس، 10-08-2023 08:57 ص

وفاتان واصابتان بحوادث السير خلال 24 ساعة

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الوكيل الإخباري - توفي شخصان وأصيب اثنان آخران بحوادث سير مختلفة خلال 24 ساعة الماضية، بحسب التقرير المروري.اضافة اعلان


وفي التفاصيل، أصيب شخصان إثر تعرضهما لحادث سير وقع بين 3 مركبات صباح اليوم في منطقة شارع الجامعة الأردنية.

وقال ضابط غرفة عمليات إدارة السير المركزية لإذاعة الأمن العام الخميس، إن الفرق الميدانية تتواجد في الموقع ، حيث تم إسعاف المصابين ويجري العمل على رفع الأثر المروري وفتح الطريق أمام حركة المركبات .

واستعرض ابرز الحوادث والمخالفات المسجلة خلال 24 ساعة الماضية، حيث كان أبرزها حادث صدم لمركبة بجسم ثابت "جدار جسر ام النعاج" في منطقة ماحص ، ونتج عن الحادث وفاة شخص يبلغ من العمر 51 عاما ، حيث تم إخلاء الوفاة وإزالة الأثر المروري.

وكما توفي شاب اثر تعرضه لحادث دهس عند مثلث الشونة الجنوبية، وعلل سبب الحادثين بعدم أخذ احتياطات السلامة العامة .

 




 

 


 

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