بيان صادر عن القيادة العامة للقوات المُسلّحة الأردنية

الوكيل الاخباري - أعلن مصدر عسكري عن كمية المواد المخدرة والأسلحة التي تم ضبطها للأعوام 2021 ولغاية 19/12/2023 على الواجهة الشمالية الشرقية.



وشملت المواد 60280643 حبة من الكبتاجون، و41717+ 735 كيلوغرام + 13 كيسا من الحشيش، و100386 حبة + 86 شريطا من مادة الترامادول، و589000 حبة من مخدر لكسيس.



كما شملت الكميات المضبوطة، 35810 شريط من كبسولات جاليكا، و 18355 حبة من كبسولات بلاريكا، و197009 حبة + 103.96 كيلوغرام + 6 (شوالات) من المواد المخدرة المختلفة.



وشملت الكميات أيضا 5.819 كيلوغرام + صرتين من بودرة الكريستال، و360 حبة من مادة الغباليز.



وأعلن المصدر عن أن كميات الأسلحة المضبوطة خلال ذات الفترة، بلغت 4 صواريخ من نوع روكيت لانشر، و4 صواريخ نوع ار بي جي، و10 ألغام ضد الأفراد، إضافة إلى بندقية قنص واحدة نوع جي3.



وشملت الأسلحة أيضا بندقية واحدة من نوع م16 مجهزة بمنظار قنص، و225 غرام من مادة TNT المتفجرة، و21 بندقية آلية مختلفة، و 10 مسدسات، و5 قنابل يدوية، وقذيفة M203 بدون جوف، وكلاشنكوف عدد 1.

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