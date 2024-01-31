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الأربعاء، 31-01-2024 05:26 م

بيان صادر عن المركز الوطني لمكافحة الأوبئة

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الوكيل الاخباري - ترأس رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية، الدكتور عادل البلبيسي، ورئيس جمعية المستشفيات الخاصة، الدكتور نائل المصالحة اجتماعاً لضباط ارتباط مختبرات مستشفيات القطاع الخاص.

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وجاء الاجتماع الذي عقده المركز، في مقره، بعنوان "برنامج الرصد الوبائي المخبري للتحرّي عن المسببات الحيوية الممرضة للأمراض السارية"، وفق بيان صادر عن المركز اليوم الأربعاء.


وأكّد البلبيسي، خلال الاجتماع، أهمية التعاون بين المركز ومختبرات المستشفيات الخاصة؛ لوضع اللبنة الأساسية في مجال المختبرات، والتركيز على فيروسات الأمراض التنفسية لمعرفة أنماط سلالات الفيروسات الأكثر انتشاراً في الأردن، وليس التشخيص لهذه الأمراض.


بدوره، رّحب رئيس جمعية المستشفيات الخاصة بالتعاون مع المركز، مؤكدا أهمية الدمج بين القطاعين الحكومي والخاص.

 

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