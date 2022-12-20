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الثلاثاء، 20-12-2022 11:12 ص

بيان صادر عن عشيرة النجادا في محافظة مأدبا

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الوكيل الإخباري - طالبت عشيرة الشهيد معتز النجادا في محافظة مأدبا بسرعة الكشف عن هوية قاتل الشهيد معتز الذي استشهد أمس الاثنين في محافظة معان وكل من تعاون وتواطئ معه وساعده لتنفيذ جريمته النكراء.

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وأكدت العشيرة في بيان صدر عنها، اليوم الثلاثاء، وقوفها في صف الوطن وخلف القيادة الهاشمية لما فيه مصلحة الوطن دائما.

 

وتاليا البيان:

 

بسم الله الرحمن الرحيم
بيان صادر عن أبناء عشائر البلقاء عامه وعشيرة النجادا خاصه في محافظة مادبا وفي كافة ارجاء الوطن .

"وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ"

واذ ننعى شهيد الوطن ابننا الشهيد الملازم ٢/معتز موسى عبدالهادي النجادا الذي طالته يد الغدر ويد الخارجين عن القانون مقبلا غير مدبر.


وإذ نؤكد كأبناء عشيرة النجادا وقوفنا مع الوطن وخلف قيادتنا الهاشمية لما فيه مصلحة الوطن دائما.


وبناءً على البيان الصادر من مديرية الامن العام بخصوص عملية استشهاد ابننا معتز ورفاقه من نشامى الأمن العام والذين قدموا ارواحهم اثناء تأدية الواجب بمداهمة وكر قاتلي زميلهم الشهيد العميد عبدالرزاق الدلابيح وما صدر بالبيان الأمني من تأكيد على أن من تم القبض عليهم ومن تم قتله اثناء المداهمة وحسب جميع الادله الجرميه التي اكدت تطابق جميع الادوات الجرميه بما قاموا به من فعل دنيء 
وبناءً على ما تم ذكره نطالب الحكومة بسرعة الكشف عن هوية قاتل ابننا الشهيد معتز وكل من تعاون وتواطئ معه وساعده لتنفيذ جريمته النكراء . 
واحالتهم للقضاء العادل للقصاص منهم وبأسرع وقت وبحسب ما صدر من مديرية الامن العام ببيانات القبض على المتورطين في هذه العمليه مع الاحتفاظ بجميع حقوقنا العشائرية.


صادر عن عشيرة النجادا بتاريخ ٢٠ / ١٢ / ٢٠٢٢

 




 

 


 

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