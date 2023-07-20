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الخميس، 20-07-2023 11:34 ص

بيان صادر عن وزارة الداخلية بشأن التأشيرة الإلكترونية

وزارة الداخلية


الوكيل الاخباري - أكدت وزارة الداخلية أن هناك 3 فئات ستستفيد من التأشيرة الإلكترونية.

وبحسب منشور لها على صفحتها على “الفيس بوك” اليوم الخميس، قالت الوزارة إن الفئات هي الجنسيات التي لا تحتاج الى موافقة مسبقة لدخول المملكة، والجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة وحاصلة على اقامة لمدة لا تقل عن 6 اشهر في مجموعة محددة من الدول، والجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة لدخول المملكة والحاصلين على تاشيرة شنغن او تاشيرة دخول الى الولايات المتحدة الامريكية.

وبينت انه بإمكان حملة الجنسيات التي تحتاج الى موافقة مسبقة للدخول إلى المملكة، من اختيار الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة ودفع رسومها الكترونياً بعد الحصول على الموافقة اللازمة لدخولهم إلى المملكة .

وأشارت إلى أن التأشيرة الإلكترونية تعتبر من ضمن الخدمات التي قدمتها وزارة الداخلية حديثا للتسهيل على الراغبين بزيارة المملكة من الحصول عليها الكترونياً بدلا من الحصول عليها عند الوصول الى المنفذ الحدودي . من خلال موقع الخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية  https://eservices.moi.gov.jo/MOI_EVISA أو من خلال تحميل التطبيق الخاص بالخدمات الالكترونية لوزارة الداخلية والمتوفر على المتاجر الالكترونية ( وزارة الداخلية الأردنية-MOI) .

وقالت إنه يتم تقديم طلب الحصول على التأشيرة الإلكترونية ضمن الخطوات التالية: (تعبئة البيانات المطلوبة الكترونيا، اختيار مدة التأشيرة المطلوبة، دفع رسم التأشيرة المقرر من خلال قنوات الدفع الإلكتروني المتاحة، الحصول على التأشيرة الإلكترونية مباشرة .

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