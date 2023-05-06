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السبت، 06-05-2023 07:07 م

بيان من الامن العام بشـأن النزيل باسم عوض الله

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الوكيل الاخباري - قال الناطق الرسمي باسم مديرية الأمن العام إنَّ النزيل باسم عوض الله أبلغ المعنيين في إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل خطيا أمس إنهاءه إضرابا عن الطعام كان قد أعلمهم أنه سيبدأ به يوم الاثنين الماضي

وأضاف الناطق الاعلامي أن النزيل المعني نقل إلى المستشفى أمس لمتابعة وضعه الصحي، إذ شخّص الأطباء حالته بالتهاب في الأذن الوسطى وأعطي العلاج اللازم وغادر المستشفى.

مؤكدا أنه يلقى المتابعة الصحية اللازمة وفق القانون ويحظى بحقوقه كاملة، وبما في ذلك ما يتعلق بالزيارات والاتصالات والمتابعة الطبية والزيارات القنصلية. 


ونفى الناطق الاعلامي إدعاءات محامي النزيل باسم عوض الله في الولايات المتحدة، مؤكدا انها  مزاعم لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر أيضا زارت النزيل واطّلعت على ظروف حبسه التي انسجمت تماما مع القانون الأردني و المعايير الدولية ذات الصلة.

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