بيان من هيئة الطاقة بشأن محطات المحروقات ووكالات توزيع الغاز

الوكيل الإخباري - تلقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن 9725 طلبا لغايات الحصول على تراخيص في مختلف القطاعات خلال العام الماضي، تم رفض 97 طلبا منها.

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وبحسب بيانات الهيئة المنشورة على موقعها الإلكتروني، اليوم الأربعاء، فإن الطلبات المرفوضة تتعلق بقطاع النفط ومشتقاته فيما يخص إنشاء محطة محروقات وإنشاء وكالة لتوزيع أسطوانات الغاز وإنشاء مستودع لتخزين أسطوانات الغاز.



وتعمل الهيئة على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.



وأشارت البيانات، إلى أن الهيئة تعمل على إصدار التراخيص اللازمة للتنقيب وحقوق التعدين والمقالع، بالإضافة إلى وضع أسس فاعلة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية من خلال تقييم وإجراء دراسات فنية لقطاع التعدين وتقديم الإرشاد والمشورة العلمية السليمة للمستثمرين من النواحي الفنية والإنتاجية كافة.

