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الصناعة والتجارة: الرقابة مستمرة على الأسواق وللاطمئنان على وفرة السلع

الثلاثاء، 07-02-2023 02:10 م

الصناعة والتجارة: الرقابة مستمرة على الأسواق وللاطمئنان على وفرة السلع

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الوكيل الإخباري - أكدت وزارة الصناعة والتجارة والتموين استمرارها بعمليات الرقابة على الأسواق في مختلف مناطق المملكة للاطمئنان على وفرة السلع والالتزام بقانون الصناعة والتجارة ومتابعة عمل القطاعات الأساسية بخاصة المخابز ومحطات المحروقات لتوفير الخبز والمحروقات والغاز في ظل الظروف الجوية السائدة.

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ودعت الوزارة المواطنين إلى التواصل معها بشأن شكاوى والملاحظات على الأسواق على هاتف رقم (5661176 /06).


وكان وزير الصناعة والتجارة والتموين ووزير العمل يوسف الشمالي أوعز لجميع المديريات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومديرياتها في المحافظات والجهات ذات العلاقة باتخاذ الإجراءات اللازمة لإدامة عمل القطاعات الأساسية وسلاسل التوريد الخاصة بها في ظل الأحوال الجوية المتوقعة الاسبوع الحالي.


وأكد الشمالي ضرورة متابعة تزود المخابز بكميات إضافية من مادة الطحين تغطي استهلاكها لعدة أيام إضافية عن المعتاد في الظروف العادية، وأن المطاحن أيضا ستواصل عملها لتلبية احتياجات القطاع.


وشدد على أهمية استمرار التواصل مع الجهات ذات العلاقة بخاصة شركة مصفاة البترول ونقابة أصحاب محطات المحروقات وموزعي الغاز المنزلي لضمان توفر المحروقات بشكل عام، وعلى وجه الخصوص الديزل والكاز والغاز المنزلي.
وركز على بادامة الجولات الرقابية على الأسواق خلال فترة المنخفض الجوي لضمان التطبيق الأمثل لقانون الصناعة والتجارة والاطمئنان على توفر المواد التموينية والتنسيق مع الجهات المعنية لضبط السوق.


 




 

 


 

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