انخفاض أسعار الأضاحي البلدية في الاردن

الوكيل الاخباري - قال رئيس جمعية مربي المواشي الأردنية زعل الكواليت إنّ أسعار الخروف البلدي انخفضت عن العام الماضي، حيث ان سعر الكيلو بالجملة كان يصل نحو 5 دنانير وحاليًا 4 - 4،5 دنانير.



وحول كيفية شراء الأضاحي، شدد على ضرورة شراء المواطن بناءً على الوزن وتوزين الأضحية قبل شرائها والنظر إلى مقارنة سعرها بوزنها، مشيراً إلى أنّ عدم الاحتكام إلى الوزن قد يساعد بعض المستغلين على البيع بأسعار أعلى .



وبين أنّ فرق وجود الدهون بطبيعة الخروف البلدي والروماني لا تختلف كثيراً، فالدهون في البلدي تتركز في مكان واحد، في حين أنّ الخروف الروماني الذي يزن 60 كيلو أو أكثر تتوزع الدهون في مختلف أنحاء جسم الخروف.

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