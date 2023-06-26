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الإثنين، 26-06-2023 07:27 م

إقرار التقريرين المالي والإداري للجمعية الملكية لحماية الطبيعة

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الوكيل الاخباري - أقرت الهيئة العامة للجمعية الملكية لحماية الطبيعة التقريرين المالي والإداري عن عام 2022، خلال اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي الذي عُقد اليوم الاثنين، في مقر الجمعية .

واستعرضت رئيس مجلس إدارة الجمعية بتول العجلوني، إنجازات الجمعية خلال العام الماضي، مشيرة إلى مجموعة من الأفكار والخطط الواضحة التي تسعى الجمعية لتنفيذها خلال العام الحالي؛ بهدف تطوير أداء الجمعية والاستمرار في مسيرة الإنجاز لتقديم المزيد لخدمة للإنسان والبيئة.

وقالت، إن الجمعية حققت العديد من النجاحات خلال العام الماضي، أهمها تحقيق وحصد العديد من الجوائز، حيث تم اختيار محمية ضانا للمحيط الحيوي للمرة الثانية على قائمة نيويورك تايمز للعام 2022 للوجهات السياحية التي تستحق الزيارة، كما فازت محمية الأزرق المائية بجائزة أفضل 100 موقع سياحي مستدام على مستوى العالم.

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