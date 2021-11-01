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الإثنين، 01-11-2021 12:40 م

تأمين صحي الضمان: العلاج بالمستشفيات الخاصة والاقتطاع 3%

الضمان الوكيل


الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة - كشف مصدر في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أن مسودة "النظام الصحي" التي أعلنت عنها المؤسسة سيمنح المؤمن عليهم العلاج بالمستشفيات الخاصة.

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وأشار المصدر في تصريح لـ "الوكيل الاخباري" إلى أن المسودة تنص على اقتطاع اشتراك 3% من رواتب الأردنيين ، و 5% لغير الأردنيين لقاء الاستفادة من خدمات التأمين.


وأوضح المصدر أن التأمين الصحي لمشتركي الضمان "في حال تم اقراره" سيستفيد منه مشتركي الضمان من العاملين بالقطاع الخاص، ومتقاعدي الضمان غير المشمولين بالتأمين الصحي الحكومي أو العسكري.


وكانت مؤسسة الضمان الاجتماعي أعلنت أنها انتهت من وضع المسودة الأولى لنظام التأمين الصحي الذي سيطبق على المؤمن عليهم المشمولين في الضمان. 


 




 

 


 

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