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السبت، 02-10-2021 12:46 م

تجارة الاردن: معرض الكتاب ساهم بتحريك قطاع النشر

معرض


الوكيل الإخباري - قال ممثل قطاع الخدمات والاستشارات في غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي، إن معرض عمان الدولي للكتاب حدث ثقافي ووطني، ونجح في تحريك قطاع النشر في الأردن والمنطقة بعد الظروف التي تسببت بها جائحة كورونا.

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وأوضح خلال زيارته للمعرض، ولقائه مدير معرض عمان الدولي للكتاب جبر ابو فارس وأعضاء من الهيئة الإدارية لاتحاد الناشرين، ان حجم الاقبال على المعرض من قبل الجمهور الاردني فاق التوقعات بفضل الجهود المبذولة من لجان المعرض المختلفة من إجراءات احترازية وتنظيمية، ساهمت في ترسيخ حالة من الرضى لدى المشاركين في المعرض من الناشرين الاردنيين والعرب.


من جهته، أعرب ابو فارس عن شكره وتقديره لتعاون غرفة تجارة الاردن، وممثلي قطاع الخدمات والاستشارات ومنها النشر، مع الاتحاد أثناء الجائحة التي تسببت بأضرار كبيرة في القطاع بفعل الاغلاقات التي حدثت، وتأجيل الكثير من الفعاليات ومنها معارض الكتاب في المنطقة.


وأشار الى أن نجاح معرض عمان الدولي للكتاب من حيث التنظيم، وإقبال الجمهور هو نجاح لجميع القطاعات العاملة في المملكة، مبينا أن معرض عمان للكتاب أصبح جزءا أساسيا من المشهد الثقافي الأردني من حيث حجم المشاركة، والبرنامج الثقافي الموازي، وتواجد الكثير من الشخصيات الوطنية فيه بشكل مستمر.


 




 

 


 

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