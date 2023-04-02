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الأحد، 02-04-2023 02:35 م

تجارة عمان: إنجاز 229 ألف معاملة بخدمة المكان الواحد

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الوكيل الإخباري - أنجز مقر خدمة المكان الواحد في غرفة تجارة عمان الذي يضم العديد من الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو 229 ألف معاملة خلال العام الماضي لمراجعيه.

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ويضم المقر مديرية عمل غرفة تجارة عمان ومكاتب لوزارة الخارجية ودائرة الأراضي والمساحة وضريبة الدخل والمبيعات والكاتب العدل وأمانة عمان الكبرى (مكتب وحدة رخص المهن)، ومديرية ضمان غرفة تجارة عمان، ومكتب لدائرة الأحوال المدنية بالغرفة، ومكتب لمؤسسة الغذاء والدواء ومكتب “اي فواتيركم”.


وحسب إحصائية للغرفة، تم إنجاز 10789 معاملة لإصدار تصاريح عمل ونحو 133600 معاملة تصديق وثائق ووكالات واستشارات قنصلية، و 46309 معاملة أراض ومساحة، وإنهاء 8800 معاملة لضريبة الدخل والمبيعات.


وأنجز مكتب كاتب العدل 4500 معاملة بين تصديق وكالات أو إصدارها ومعاملات أخرى مثل الكفالات والتعهدات واتفاقيات وغيرها من المعاملات العدلية، و15292 معاملة تراخيص مهن من قبل مكتب وحدة تراخيص المهن التابع لأمانة عمان.


كما أنجز المكتب 9176 معاملة بين إصدار جوازات سفر أو هويات شخصية وشهادات ميلاد وتصديق معاملات، فيما قدمت إلى المؤسسة العامة للغذاء والدواء 509 معاملات بين تراخيص وتصاريح وإصدار شهادات للمنتج والمصنع ومعاملات أخرى.

 




 

 


 

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