تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

الوكيل الاخباري - بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.



وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، أن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.



واشار إلى أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

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