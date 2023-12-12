الثلاثاء 12-12-2023
الوكيل الاخباري
 

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام

الحكومة: انخفاض يتراوح من 2.5% إلى 6.8% على أسعار المحروقات عالمياً

القسام تعلن عن عمليات قتالية كبيرة في غزة اليوم

رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

الصحة الفلسطينية: ارتفاع عدد الشهداء في جنين الى 6 منذ صباح اليوم

عمّان في المرتبة 12 عربياً و 135 عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023

أمين عمان يصدر قراراً مع قرب انتهاء السنة

افتتاح المؤتمر التاسع حول تكنولوجيا المعلومات والاتصال

عاجل

القسام تعلن عن عمليات قتالية كبيرة في غزة اليوم

الثلاثاء، 12-12-2023 05:13 م

تجارة عمان تبحث التعاون الاقتصادي مع باكستان

102023210857398336138


الوكيل الاخباري - بحث أعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة عمان مع سفير باكستان لدى المملكة محمد اجمل إقبال، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وتبادل البعثات التجارية وإقامة المعارض المشتركة.

وبحسب بيان للغرفة، اليوم الثلاثاء، أكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب، أن العلاقات الأردنية الباكستانية في المجال الاقتصادي دون مستوى الطموحات، ما يتطلب تعزيز التواصل بين مختلف الجهات المعنية في البلدين لتطوير فرص التعاون بين أصحاب الأعمال لا سيما بالقطاعات الواعدة.

واشار إلى أن الأردن يملك بيئة جاذبة وآمنة للاستثمار، وأن المملكة لديها قانون جديد للبيئة الاستثمارية يمنح العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، إضافة إلى رؤية التحديث الاقتصادي.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
112023561529794916690

فصل الكهرباء من 9 صباحاً لغاية 3:30 عصراً عن مناطق غداً - اسماء

1120231420450524133734

إزالة اعتداءات على قناة الملك عبدالله بالأغوار الشمالية

G1AIDanrUqp2sEiPv3C3ZNqpwu1FrYABDU5dDyZu

الحكومة: انخفاض يتراوح من 2.5% إلى 6.8% على أسعار المحروقات عالمياً

main_image63b2ecbff1ede

تمديد خدمات مدير عام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات لمدة عام

12202311181317938007168

رئيس مفوضي البترا يبحث مع المجتمع المحلي مطالب وقضايا الإقليم

720237225212999755430

عمّان في المرتبة 12 عربياً و 135 عالمياً على مؤشر المدن الذكية 2023

أخبار متعلقة
51c811eb-8930-4079-8cac-292cf836bd49

المعايطة: المرأة شريك حقيقي في التنمية الشاملة

0000000

الإدارات المرورية: جميع طرق المملكة سالكة ولا يوجد أي اغلاقات

1

الضباب يلف العاصمة عمّان - صور

11202322182639455054108

3438 طن خضار وفواكه واردات السوق المركزي

102023210857398336138

تجارة عمان تنظم حملة للتبرع بالدم لغزة

1220221381846759697121

4443 طنا من الخضار والفواكه وردت للسوق المركزي اليوم