وفاة شخص دهساً على طريق إربد - عمّان وإصابة 3 بحادث تصادم على طريق المطار

الوكيل الإخباري - توفي شخص إثر حادث دهس، وقع مساء أمس الاثنين، على طريق إربد - عمّان.

اضافة اعلان



وقال النقيب أيمن الحراحشة، من غرفة عمليات إدارة الدوريات الخارجية، إنه تم نقل الوفاة من قبل الدفاع المدني إلى مستشفى جرش الحكومي.



وأضاف الحراحشة، خلال التقرير المروري، عبر إذاعة الأمن العام، أنه تم التعامل مع حادث تصادم، وقع بين 4 مركبات، على طريق المطار، ونتج عنه 3 إصابات، تم نقلهم إلى مستشفى التوتنجي من قبل الدفاع المدني، موضحاً أنه تمت إزالة العوائق عن الطريق، وتم تعليل سبب الحادث بارتكاب مخالفة عدم أخذ الاحتياطات اللازمة.



وبيّن أنه تم التعامل مع حادث سقوط "كرفان" على طريق الأزرق - شويعر، وتم رفع العوائق وفتح حركة السير.



ودعا الحراحشة السائقين إلى الالتزام بقواعد السير، والابتعاد عن ارتكاب المخالفات الخطرة، واستخدام حزام الأمان، والالتزام بالسرعات المقررة.