الإثنين 26-02-2024
الوكيل الاخباري
 

قرارات صادرة عن الاتحاد الاردني لكرة القدم اليوم الاثنين

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جامعة اليرموك

الدفاع المدني بجنوب لبنان: شهيدان في غارة إسرائيلية بقضاء صور

أمير قطر يبحث مع رئيس المكتب السياسي لحماس التطورات في غزة

سرايا القدس وكتائب القسام توقعان قوة صهيونية بكمين محكم

إصابة 8 جنود إسرائيليين في قطاع غزة خلال 24 ساعة

الإحصاءات : انخفض العجز في الميزان التجاري 10% في 2023

شهيدان و3 جرحى جراء الغارات الإسرائيلية على بلدة بوداي في البقاع

حزب الله: استهدفنا مستوطنة شتولا وموقع حدب يارين

الهلال الأحمر الفلسطيني: أجلينا 24 شخصا من مستشفى الأمل

الإثنين، 26-02-2024 04:09 م

فريق الأمن العام للجودو يحقق إنجازاً متميزاً ويحصد برونزية البطولة العربية للأندية

WhatsApp Image 2024-02-26 at 4.08.15 PM


الوكيل الإخباري- حصد فريق الأمن العام للجودو الميدالية البرونزية ضمن مشاركته في البطولة العربية للأندية، والتي أقيمت منافساتها في الجمهورية الجزائرية .اضافة اعلان


وحقق لاعبو فريق الأمن العام (معاذ ابراهيم ، بدر فتحي ، حسين احمد ، ناجي مشعل) الميدالية البرونزية في البطولة فئة الفرق ، فيما حصد اللاعب (حسين إسماعيل) برونزية وزن فوق (100)كغ فئة الفردي . 

وشهدت البطولة منافسة قوية ومثيرة بين الأندية العربية المشاركة ، وبمشاركة (200) لاعب يمثلون (30) ناديا من خمسة دول وهي (الجزائر ، تونس ، العراق ، قطر ، بالاضافة الى الأردن) .

وترأس وفد الأمن العام المشارك في البطولة الرائد ابراهيم الحجاج، وضم مدرب الفريق الملازم ثاني بكر جميل، واللاعبون "معاذ ابراهيم ، بدر فتحي ، حسين احمد ، ناجي مشعل" .

 




 

 


 

إقرأ ايضا
12222

رئيس الديوان الملكي الهاشمي يلتقي وفدا من جامعة اليرموك

11

ادارة السير تحصل على شهادة آيزو 9001

WhatsApp Image 2024-02-26 at 3.48.00 PM (1)

مجموعة من أكاديميي اليرموك يشاركون في ورشة عمل تدريب المدربين

مهارات-الكتابة-الإبداعية

دورة تدريبية في الطفيلة حول الكتابة الإبداعية

WhatsApp Image 2024-02-26 at 3.21.43 PM

وزير التعليم العالي يلتقي وفداً إندونيسياً ويعقد معه مباحثات في مجال التعليم العالي واستقطاب الطلبة

1708949732331

مشروع تحدي الريادة يفتح باب التقدم لدعم أفكار الشباب

أخبار متعلقة
412730573_669354845367694_457342839903488503_n

السير للسائقين: السرعة ليست درب الوصول الآمن

120242481825369674334

3 إصابات بحوادث مُتفرقة على طرق خارجية

01

الأمن: العثور على الشاب المُتغيب في الطفيلة وهو بحالة جيدة

ae38edff-06df-4dab-9610-802a78f21c94

نشامى الأمن للجوجيستو يحصدون مراكز متقدمة في بطولة أبوظبي الدولية

2202116163120122060524

السير تكشف أسباب الازدحامات على شوارع بعمان صباح اليوم

main_image65bf387b9d54b

ترخيص السواقين والمركبات تُعلن مواعيد جولات الترخيص المُتنقل للشهر الحالي