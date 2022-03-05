تحذير امني لسائقي المركبات حول منخفض الاحد

الوكيل الاخباري - مجدي الباطية - حذرت ادارة الدوريات الخارجية من خطر تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها أحيانا نتيجة الغبار وخصوصا بالمناطق الصحراوية خلال المنخفض الجوي الذي يؤثر على الأردن الأحد.



وقالت إنه يتوجب على سالكي هذه الطرق توخي كامل درجات الحيطة والحذر أثناء التنقل والتزام تعليمات القيادة والوقاية في حالة الغبار.



وأضافت عبر صفحتها على الفيسبوك أن دورياتها ستكون منتشرة كالعادة وباستمرار مع كشف المناطق كاملة من قبل مجموعاتها وستعمل على قطع حركة السير في بعض المناطق إن دعت الحاجة لذلك.



وأوصت بالانتباه من ارتفاع نسبة الغبار في الأجواء وتبعات ذلك على الجهاز التنفسي ومرضى العيون، داعية إلى تثبيت المقتنيات الخارجية خشية تطايرها نتيجة هبات الرياح المتوقعة، وعدم التردد في الاتصال على رقم الطوارئ الموحد لطلب المساعدة أو الاستفسار عن حالة الطرق.

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