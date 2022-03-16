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الأربعاء، 16-03-2022 01:30 م

تحسن خدمات مستشفى النديم رغم الضغط الكبير من المراجعين

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الوكيل الإخباري - تبذل إدارة مستشفى النديم الحكومي جهودا حثيثة لتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمراجعين من محافظة مأدبا والمناطق المجاورة لها، والذي يشهد ضغطا كبيرا من المراجعين حيث تستقبل طوارئ المستشفى نحو 600 مريض يوميا.

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وقال مدير المستشفى بهاء الدين الحلالمة، إنه تم استحداث قسم لطوارئ الأطفال حديثا بسعة ستة أسرّة وفصله عن قسم الطوارئ الرئيسي مراعاة لخصوصية المرضى الأطفال، فيما يتوفر في قسم الطوارئ الرئيسي 19 سريرا.


وأضاف أنه لا يوجد نقص بالأطباء والتمريض في قسم الطوارئ ولكن في أوقات الذروة يحدث ضغط على كوادر المستشفى خاصة أن المستشفى يغطي محافظة مأدبا ومناطق لواء الجيزة ولواء ناعور والأغوار نظرا لقربه من هذه المناطق رغم أنها تابعة للعاصمة عمان.


وحول أطباء الاختصاص، أكد الحلالمة، أنه يتوفر أطباء اختصاص في الجراحة والباطنية والأطفال والنسائية، وقد زُودت المستشفى بطبيب باطني كلى بواقع يومين بالأسبوع وطبيب باطني أعصاب وروماتيزم، فيما لا تتوفر الاختصاصات الدقيقة مثل الأوعية الدموية وجراحة الأعصاب والقلب وهي اختصاصات تعاني وزارة الصحة بشكل عام من النقص فيها، وهناك وعود في توفيرها بعد زيارة رئيس الوزراء قبل أيام إلى محافظة مأدبا.


وبين أن المستشفى بدأ بإجراء توسعة لقسم الكلى في المستشفى لرفع عدد الأسرة فيه من عشرة أسرّة إلى 19 سريرا ليقدم الخدمات الطبية لمرضى الكلى في المحافظة وعددهم 53 مريضا.


وأشار إلى أنه يتوفر في المستشفى عيادة أعصاب مزودة بجهاز تخطيط الأعصاب.


كما أجريت عمليات الجراحة بالمنظار وتفتيت الحصى والمسالك بالمنظار، كما يتوفر جهاز إيكو لمرضى القلب.


وأوضح أن المستشفى شهد إجراء عمليات نوعية في مجال عمليات الشفة الأرنبية وعمليات الجراحة التجميلية واستفاد منها 22 مريضا، حيث يجريها فريق طبي متخصص يحضر بشكل دوري إلى مستشفى النديم من مستشفى البشير.


يشار إلى أن السعة السريرية في مستشفى النديم الحكومي تصل إلى 127 سريرا لا تفي بحاجة مراجعي المستشفى بعد ارتفاع عدد السكان في العقد الأخير في محافظة مأدبا والمناطق المجاورة لها، وتحاول إدارة المستشفى تقديم الخدمات الصحية وفق المتاح من البنية التحتية والكوادر الطبية والتمريضية والأجهزة الطبية المتوفرة.


 




 

 


 

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