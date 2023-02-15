تحويلات على الطريق الصحراوي الجمعة المقبل

الوكيل الإخباري

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- أعلنت وزارة الأشغال العامة والاسكان عن البدء بأعمال صيانة فواصل التمدد لجسر نفق الجيزة على الطريق الصحراوي يوم الجمعة المقبل.وقالت الوزارة في بيان صحفي صادر عن وحدة الإعلام والاتصال اليوم الأربعاء، إنه سيتم بالتعاون مع الدوريات الخارجية تحويل حركة السير على الطريق الصحراوي بشكل مؤقت يوم الجمعة المقبل لغايات عمل صيانة لفواصل الجسر.وأضافت، أنه سيتم تحويل السير الى شارع الخدمة خلف الدفاع المدني من الساعة 8:30 صباحا ولغاية الساعة 5 عصرا.وأكدت أن التحويلات المرورية مجهزة بعناصر السلامة العامة داعية المواطنين بتعليمات كوادرها العاملة في الميدان وتعليمات الشركاء في ادارة الدوريات الخارجية.