تخريج دورة المجندات رقم/1 في الحرس الملكي الخاص

الوكيل الاخباري - احتفلت مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الأولى من المستجدات العسكريات، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة.

اضافة اعلان



وقال العميد الركن شديفات: "إن تخريج هذه الكوكبة من نشميات هذا الوطن، مؤشر يدل على المهنية والاحترافية العالية في التدريب والتسليح والكفاءة العالية في استخدام السلاح والثقة بالنفس، وعلى المعنويات العالية التي تمتع بها مرتبات الحرس الملكي الخاص".