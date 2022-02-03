تخريج دورة المجندات رقم/1 في الحرس الملكي الخاص

الوكيل الاخباري - احتفلت مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص اليوم الخميس، بتخريج الدفعة الأولى من المستجدات العسكريات، بحضور المساعد للعمليات والتدريب العميد الركن عبدالله شديفات وقائد الحرس الملكي الخاص العقيد الركن حمد الجعافرة.
وقال العميد الركن شديفات: "إن تخريج هذه الكوكبة من نشميات هذا الوطن، مؤشر يدل على المهنية والاحترافية العالية في التدريب والتسليح والكفاءة العالية في استخدام السلاح والثقة بالنفس، وعلى المعنويات العالية التي تمتع بها مرتبات الحرس الملكي الخاص".
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وقال آمر مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص العقيد الركن أمجد النعيمات: "إننا نحتفل اليوم بالتزامن مع احتفالات المملكة بعيد ميلاد جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه، بتخريج كوكبة من نشميات الوطن اللواتي تتلمذن على أيدي خيرة مدربي ومدربات مدرسة تدريب الحرس الملكي الخاص، ليكنَّ على قدر عالٍ من الكفاءة والاحترافية، نشميات هاماتهنِّ تعانق السماء، مخلصات على العهد والوعد، ومتسلحات بالعلم والمعرفة وشرف الجندية".
وقالت إحدى التلميذات الخريجات في كلمة لها: " تشرفنا بالالتحاق بصفوف القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، وتعلمنا الكثير من الواجبات والمهمات العسكرية والصبر والعمل الجاد والإنضباط العسكري، والتي كان لها الأثر الكبير في صقل شخصية المرأة العسكرية".
واستعرضت الخريجات من خلال مراسم التخريج حركات المشاة أمام المنصة، بنظامي المسير البطيء والعادي.
واشتملت الدورة التي استمرت لمدة 4 أشهر على مواضيع اللياقة البدنية وحركات المشاة وحركات الدفاع عن النفس، والرماية بالأسلحة الفردية، والاسعافات الأولية ومحاضرات التوجيه الديني.
وفي نهاية الاحتفال الذي حضرته السفيرة الكندية والملحق العسكري الكندي في عمان وعدد من كبار ضباط القوات المسلحة، وزّع راعي الحفل العميد الركن شديفات الجوائز على مستحقيها.
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