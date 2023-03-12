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الأحد، 12-03-2023 08:09 م

يوم علمي لكلية الهندسة في آل البيت

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الوكيل الاخباري - نظمت كلية الهندسة في جامعة آل البيت، اليوم الأحد، يومًا علميًا هندسيًا للمساحة، برعاية رئيس الجامعة الدكتور هاني الضمور .

وأكد الدكتور الضمور أن الجامعة وضمن حرصها على توفير متطلبات البيئة التعليمية المطلوبة، قدمت الكلية الكثير لطلبتها؛ إذ حققت نتائج مميزة في التطور من خلال توظيفها واستخدام أساليب التكنولوجيا الحديثة، مشيرا إلى أن استحداث تخصص الهندسة الصناعية، نقلة نوعية لمزيد من مواكبة الكلية لمتطلبات المرحلة.

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