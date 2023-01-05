تخريج عدد من دورات اللغات الأجنبية في معهد اللغات العسكري

الوكيل الاخباري - اختتمت في معهد اللغات العسكري اليوم الخميس، عدد من دورات اللغات الأجنبية، بحضور مدير التدريب العسكري العميد الركن حسن الخالدي وآمر المعهد العقيد الدكتور صالح الخلايلة، والملحق الدفاعي لجمهورية مصر الشقيقة والملحق الدفاعي والثقافي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية وهيئات التدريس.



وتعتبر هذه الدورات مكثفة، حيث يتلقى دارسها مواضيع متنوعة لمدة خمسة أشهر ونصف وبواقع (670) ساعة تدريبية، بحيث تتناسب مع مستواه اللغوي، بهدف تحسين وتطوير النطق والمخزون اللغوي للطلاب والتعرف على الثقافة الأجنبية.

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