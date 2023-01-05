الجمعة 06-01-2023
الوكيل الاخباري

حريق بعدد من المحلات التجارية في عجلون

تخريج عدد من دورات اللغات الأجنبية في معهد اللغات العسكري

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والمنار للإنتاج الاعلامي

بني مصطفى تشارك في أعمال معرض البيت العربي للأسر المنتجة في القاهرة

أمير الكويت وولي عهده يعزيان جلالة الملك عبدالله الثاني

علوم وآداب التكنولوجيا تنظم معرض الفيزياء للعام 2023

إغلاق كلّي لطريق عمّان البقعة .. وتحويلات مرورية

الأردنية تحصل على اعتماد وزارة التعليم العالي السعودية

تنظيم الاتصالات تستضيف وفدًا طلابيًا من البلقاء التطبيقية

البنك المركزي : الأردنيون يواجهون صعوبة في إدارة التزاماتهم المالية

الخميس، 05-01-2023 11:46 م

تخريج عدد من دورات اللغات الأجنبية في معهد اللغات العسكري

5


الوكيل الاخباري - اختتمت في معهد اللغات العسكري اليوم الخميس، عدد من دورات اللغات الأجنبية، بحضور مدير التدريب العسكري العميد الركن حسن الخالدي وآمر المعهد العقيد الدكتور صالح الخلايلة، والملحق الدفاعي لجمهورية مصر الشقيقة والملحق الدفاعي والثقافي لجمهورية الصين الشعبية الصديقة وعدد من ضباط القوات المسلحة الأردنية وهيئات التدريس.

وتعتبر هذه الدورات مكثفة، حيث يتلقى دارسها مواضيع متنوعة لمدة خمسة أشهر ونصف وبواقع (670) ساعة تدريبية، بحيث تتناسب مع مستواه اللغوي، بهدف تحسين وتطوير النطق والمخزون اللغوي للطلاب والتعرف على الثقافة الأجنبية.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
الدفاع المدني 2

حريق بعدد من المحلات التجارية في عجلون

rrr

مذكرة تفاهم بين البلقاء التطبيقية والمنار للإنتاج الاعلامي

3

بني مصطفى تشارك في أعمال معرض البيت العربي للأسر المنتجة في القاهرة

1643163_0

أمير الكويت وولي عهده يعزيان جلالة الملك عبدالله الثاني

120234224053682909816

علوم وآداب التكنولوجيا تنظم معرض الفيزياء للعام 2023

62022311247126967252

إغلاق كلّي لطريق عمّان البقعة .. وتحويلات مرورية

أخبار متعلقة
w

ورشة حول الترجمة الفورية بجامعة جدارا

1671714816124

تخريج عدد من الدورات في معهد اللغات العسكري