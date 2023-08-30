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الأربعاء، 30-08-2023 03:30 م

تخريج 286 حافظا وحافظة للقرآن الكريم

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الوكيل الإخباري - احتفلت وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، اليوم الأربعاء، بتخريج 286 حافظا وحافظة لكتاب الله تعالى من المراكز القرآنية التابعة للوزارة، ومنحهم شاهدة الحافظ بعد إتمامهم لحفظ القرآن الكريم كاملا.

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وقال وزير الأوقاف الدكتور محمد الخلايلة، إن استحداث شهادة الحافظ تُعدُّ مرحلة جديدة وانطلاقة مباركة في مسيرة حفظ القرآن، مؤكدا دعم جلالة الملك عبدالله الثاني لتحفيظ وتعليم وتلاوة القرآن الكريم الذي أطلق مبادرات عديدة خدمة للقرآن الكريم.


وأضاف، أن شهادة الحافظ أفضل شهادة ينالها الإنسان المسلم في حياته حتى يبقى القرآن الكريم في صدورنا، وينعكس على أعمالنا وأخلاقنا وأفعالنا، مُشيراً إلى جهود الوزارة في دعم مراكز تحفيظ القرآن الكريم وحُفّاظ وحافظات كتاب الله تعالى.


من جانبه، أشار مساعد الأمين العام لوزارة الأوقاف الدكتور حاتم سحيمات، إلى ما قدمته الوزارة لتذليل العقبات والصعوبات أمام حُفّاظ وحافظات القرآن الكريم، مبينا أن القرآن الكريم شفاءٌ للصدور ودستور الأمة ومنهجها القويم.


وكرّم الخلايلة حفظة القرآن الكريم خلال الاحتفال الذي حضره، أمين عام الوزارة الدكتور عبدالله العقيل وأمين عام دائرة الإفتاء الدكتور أحمد الحسنات، وسماحة مفتي القوات المسلحة-الجيش العربي- العقيد إمام حسن المخاترة، ومدير عام صندوق الحج فؤاد الكوري، ومدير عام صندوق الزكاة الدكتور عبد سميرات، ومساعد الأمين العام لشؤون الدعوة والتوجيه إسماعيل الخطبا، وعدد من مديري مديريات الأوقاف.

 




 

 


 

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