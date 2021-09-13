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الإثنين، 13-09-2021 12:42 م

تخصيص 100 ألف دينار لإعادة تأهيل طريق في جرش

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الوكيل الاخباري- خصصت وزارة الإدارة المحلية 100 ألف دينار لإعادة تأهيل وتعبيد طريق المصاول الذي يربط بلدتي الكتة والحدادة وقرى المعراض مع بعضها البعض، وفق رئيس قسم الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة مظهر الرماضنة.

وقال الرماضنة، الاثنين، إن "بعد تخصيص المبلغ ستقوم بلدية المعراض بطرح عطاء إعادة تأهيل وتوسعة الطريق خلال الأيام القريبة".

وأضاف الرماضنة، أن "شارع المصاول يعتبر شارع حيوياً يخدم ما يزيد عن 60 ألف مواطن ويخدم الأراضي الزراعية في المنطقة".

يذكر أن بلدية المعراض قامت قبل عام بتوسعة طريق المصاول على حساب صندوق البلدية، لكن بسبب نقص الإيرادات المالية للبلدية لم يتم إنهاء العمل بالطريق وتم مخاطبة وزارة الإدارة المحلية لتخصيص المبلغ.

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