الأربعاء 14-12-2022
الوكيل الاخباري

تربية الكرك تطلق مبادرة كسوة الشتاء

عجلون : تخريج المشاركين بورشة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي

سقوط شخص داخل خلاط معصرة بإربد

اتفاقية بين الأردنية وجمعية المتحف الوطني للأطفال

الملكة رانيا تشارك أهالي الفحيص بإضاءة شجرة عيد الميلاد

رد حكومي على مقترحات النواب بملف النقل الاربعاء

وفاة شاب بحادث تدهور دراجة في عمان - صورة

رئيس غرفة تجارة العقبة: النقل ركيزة أساسية لدوران القطاعات الاقتصادية

توضيح من مركز الحسين للسرطان حول والد نعيمة سيف

الأردن يستضيف ورشتي عمل لتأهيل أنظمة الزيتون والمراعي

الثلاثاء، 13-12-2022 11:51 م

تربية الكرك تطلق مبادرة كسوة الشتاء

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الثلاثاء، في مدرسة المرج الأساسية للبنين مبادرة "كسوة الشتاء" بمشاركة عدد من معلمي المدرسة وأفراد المجتمع المحلي.

وقال مدير التربية الدكتور حسين الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف الخطة التطويرية التي تنظمها المديرية وتهدف إلى تعزيز مفهومي التعاون والتشاركية بين المدارس وأفراد المجتمع المحلي .

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
1220229191145257539130

عجلون : تخريج المشاركين بورشة العنف الاقتصادي القائم على النوع الاجتماعي

الدفاع المدني مع لوغو

سقوط شخص داخل خلاط معصرة بإربد

12202211165813899029639

اتفاقية بين الأردنية وجمعية المتحف الوطني للأطفال

fffff

الملكة رانيا تشارك أهالي الفحيص بإضاءة شجرة عيد الميلاد

مبنى رئاسة الوزراء

رد حكومي على مقترحات النواب بملف النقل الاربعاء

الدفاع المدني 2

وفاة شاب بحادث تدهور دراجة في عمان - صورة

أخبار متعلقة
12202211165813899029639

اتفاقية بين الأردنية وجمعية المتحف الوطني للأطفال

التربية

تربية عجلون تؤكد جاهزيتها لعقد الدورة التكميلية للتوجيهي

a

بلدية الكرك تنظم جلسة تقييم ذاتي لأدائها

11202210155325387552978

التهتموني تؤكد ضرورة إيجاد نظام نقل يعكس احتياجات المجتمع

11202215225255551321695

عجلون : ندوة حول آفة المخدرات ومضارها على المجتمع

112022682012298894180

تعاون مشترك بين الجامعة الأردنيّة ومؤسسة ولي العهد