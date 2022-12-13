تربية الكرك تطلق مبادرة كسوة الشتاء

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية قصبة الكرك اليوم الثلاثاء، في مدرسة المرج الأساسية للبنين مبادرة "كسوة الشتاء" بمشاركة عدد من معلمي المدرسة وأفراد المجتمع المحلي.



وقال مدير التربية الدكتور حسين الطراونة لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن مثل هذه المبادرات تأتي ضمن أهداف الخطة التطويرية التي تنظمها المديرية وتهدف إلى تعزيز مفهومي التعاون والتشاركية بين المدارس وأفراد المجتمع المحلي .

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