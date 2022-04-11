تربية المزار الجنوبي تطلق حملة حصالة الخير

الوكيل الاخباري - أطلقت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي بمحافظة الكرك، اليوم الاثنين، حملة بعنوان "حصالة الخير".



وقال مدير التربية، الدكتور حسين الدغيمات، إن الحملة تأتي ضمن مبادرات تنفذها وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع مركز الحسين للسرطان؛ للتأكيد على مبدأ التشاركية بين مختلف المؤسسات الحكومية والخاصة وأبناء المجتمع المحلي، مبينا خلال رعايته حفل الإطلاق، أن الحملة ستستمر حتى منتصف أيار المقبل.

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