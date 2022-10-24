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الإثنين، 24-10-2022 05:54 م

تربية المزار الجنوبي تفتتح المؤتمر الإرشادي الأول

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري - افتتحت مديرية تربية لواء المزار الجنوبي، بالتعاون مع مدرستي الخنساء الأساسية المختلطة والهاشمية الأساسية للبنات، اليوم الاثنين، المؤتمر الإرشادي الأول.

وقالت مديرية التربية الدكتورة انتصار الحمايدة، خلال رعايتها الافتتاح، إن هذا المؤتمر يأتي تجسيداً للشراكة مع مختلف مؤسسات المجتمع المدني، مشيرة إلى أهمية الدور الإرشادي في المدارس وتكاتف الجهود وصولا إلى المزيد من التوعية بالسلوكات الشائعة التي تحيط بالمجتمع وتلقي بظلالها على الطلبة.

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