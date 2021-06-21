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الإثنين، 21-06-2021 12:09 ص

تربية المزار الجنوبي تكرم الطلبة المشاركين في مختلف المسابقات

وزارة التربية والتعليم


الوكيل الاخباري  - كرمت مديرية التربية والتعليم للواء المزار الجنوبي اليوم الأحد الطلبة المشاركين بالمسابقات الثقافية والدينية والفنية والكشفية والحاصلين على المراتب المتقدمة في هذه الفعاليات من مختلف المدارس التابعة للمديرية.اضافة اعلان


وقالت مديرة التربية مي الرهايفة إن هذا التكريم يأتي احتفالا بمئوية تأسيس الدولة الأردنية وعيد الجلوس الملكي وتعبيرا عن المكانة التي يحظى بها الطلبة في المملكة مشيرة إلى أن هذه المسابقات تعبر عن الإنجازات والإبداعات التي وصلت إليها الدولة الأردنية نتيجة الاستثمارات البشرية التي تعد رافدا رئيسا للوطن .

 




 

 


 

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