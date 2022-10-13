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الخميس، 13-10-2022 01:23 م

ترجيح اتخاذ قرار ببدء المحاضرات الجامعية الساعة 8:30 صباحاً

الجامعة الاردنية -(أرشيفية)


الوكيل الاخباري- تيماء عبيدات

أكدت مصادر متطابقة أن يتخذ رؤساء الجامعات الرسمية الأردنية قرارا مشتركا الاسبوع المقبل بشأن موعد بدء المحاضرات الجامعية بالتزامن مع قرار تثبيت التوقيت الصيفي. 

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وقالت المصادر لـ "الوكيل الإخباري" إنه من المرجح صدور قرار تعديل أوقات الدوام في الجامعات الرسمية ليصبح دوام الطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية والإداريين من الساعة 8:30 صباحا إعتبارا من يوم الأحد الموافق 30/10/2022 .


وكان قد قرر وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس ترك تحديد مواعيد دوام طلبة الجامعات إلى إدارات الجامعات لتُقرر ما تراه مناسباً، وبما يراعي مقتضيات المصلحة العامة.


وكان مجلس الوزراء قرر تثبيت العمل بالتَّوقيت الصَّيفي طوال العام ، في وقت قررت فيه الحكومة ان يبدأ دوام المدارس في تمام الساعة 8:15 صباحا، على أن تبدأ الحصة الأولى في تمام الساعة 8:30 صباحا، فيما ستفتح المدارس أبوابها لاستقبال الطلبة في تمام الساعة 7:45 صباحاً .

 

 




 

 


 

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