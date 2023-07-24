ترجيح رفع أسعار البنزين والديزل بهذه النسب الشهر المقبل

الوكيل الإخباري - رجح مختصان في قطاع الطاقة، رفع أسعار المحروقات (الديزل والبنزين) الشهر المقبل، نظرا لارتفاع أسعارها عالميا.

اضافة اعلان



وقال المختصان فهد الفايز وهاشم عقل إن أسعار المحروقات سترتفع بنسب متفاوتة الشهر المقبل.



وأوضح الفايز أن الديزل سيرتفع من 3-4 % مشيرا إلى أنه ما زال هنالك أسبوع لأسعار النفط عالميا وقد ترشح مفاجأة ولكنها لن تغير معدل الرفع بل قد تقلل نسبته.



"نعلم جميعا التوافق الذي جرى على خفض إنتاج النفط عالميا مما أثر على أسعار المشتقات" وفق الفايز، وقال إن البنزين بشقيه أوكتان 90 و95 سيرتفع بنسبة طفيفة من 1-2%.



بدوره اتفق عقل مع الفايز بخصوص حدوث ارتفاع على الأسعار الشهر المقبل بنسب متفاوتة، مشيرا إلى أن الارتفاعات ستكون من 1-2%.



وقال عقل إن أسعار خام برنت ارتفعت بشكل حاد من بداية الشهر الحالي حيث كان سعر الخام في بداية الشهر 74 دولارا وأغلق الجمعة على 81 دولارا.



وبين عقل أن الارتفاعات جاءت نتيجة للخفض الطوعي من قبل السعودية وروسيا ما مجموعه 1.5 مليون برميل بالإضافة للخفض السابق مما أدى إلى تراجع العرض مقابل زيادة الطلب.



وتوقع عقل مزيدا من الارتفاعات بسبب عودة الصين ولو ببطء لشراء المزيد من الخام.



ارتفعت أسعار المشتقات النفطية في الأسواق العالمية في الأسبوع الثاني من تموز الحالي، مقارنة مع معدلات أسعارها في الأسبوع الأول من الشهر ذاته، بحسب بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية، الثلاثاء الماضي.



ووفقا للبيانات سجل البنزين أوكتان 90 في الأسبوع الثاني من تموز الحالي سعرا بلغ 771.5 دولارا للطن، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 725 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 6.4%.



كما سجل البنزين أوكتان 95 سعرا بلغ 825.9 دولارا للطن، مقابل 779.9 دولارا للطن المسجل في الأسبوع الأول بنسبة ارتفاع بلغت 5.9%.



وارتفع سعر السولار من 652.4 دولارا للطن إلى 696.8 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6.8%، كما ارتفع سعر الكاز من 706.4 دولارا للطن إلى 749.1 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 6%.



وارتفع سعر زيت الوقود من 447.7 دولارا للطن إلى 471.1 دولارا للطن، بنسبة ارتفاع بلغت 5.2%، وانخفض سعر الغاز البترولي المسال في تموز الحالي إلى 381.3 دولارا للطن، مقارنة مع السعر المسجل في حزيران الماضي الذي بلغ 442.5 دولارا للطن، بنسبة انخفاض بلغت 13.8%.



من جهة أخرى، ارتفع معدل خام برنت في الأسبوع الثاني من الشهر الحالي ليصبح 79.7 دولارا للبرميل، مقارنة مع معدل سعره في الأسبوع الأول الذي بلغ 76.4 دولارا، بنسبة ارتفاع بلغت 4.4%.

المملكة