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الإثنين، 03-01-2022 02:37 م

تركيب أكثر من 130 ألف عداد كهربائي ذكي في 2021

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الوكيل الإخباري - وصل عدد العدادات الكهربائية الذكية التي تم تركيبها للقطاع المنزلي والصناعي مع نهاية 2021 أكثر من 130 ألف عداد.

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ووفقا للبيانات، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" فان الحكومة تتجه خلال العام الحالي إلى التوسع في تركيب العدادات الذكية، وذلك في إطار استراتيجية تحويل شبكة الكهرباء إلى شبكة ذكية. 


وبحسب الأرقام، فإنه تم تركيب 73215 عداد كهربائي ذكي مع نهاية 2020، تعمل على أنظمة اتصال مختلفة. 


وتعمل انظمة العدادات الذكية على 3 انظمة رئيسية وهي: عدادات ذات الطور الواحد – مباشر، وعدادات ذات 3 أطوار – مباشر، وعدادات محولات تيار لكبار المشتركين، وعدادات محولات تيار ومحولات فولتية لكبار المشتركين.

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