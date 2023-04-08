تركيب عبارات إسمنتية لتصريف مياه الأمطار في حي الزهور بالمفرق

الوكيل الاخباري - نفذت مديرية الصيانة في بلدية المفرق الكبرى أعمال تركيب عبارات إسمنتية لتصريف مياه الأمطار في حي الزهور، وفقا لرئيس البلدية عامر أخو أرشيدة.



وقال أخو أرشيدة إن مشروع تركيب العبارات الإسمنتية، الذي تنفذه البلدية يتم وفق رؤية واضحة ويشمل الحالات اللازمة والضرورية في جميع مناطق البلدية لضمان تصريف مياه الأمطار بطريقة سلسة وآمنة وللحيلولة دون حدوث برك مائية في الشوارع والطرقات وضمان عدم تسرب المياه لمنازل المواطنين.

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