تسجيل اصابات كورونا في مدارس حكومية وخاصة - اسماء

الوكيل الاخباري -
تم تحويل ( 43 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 30 ) مدرسة حكومية و ( 13 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.اضافة اعلان
حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 53 ) إصابة توزعت بين ( 31 ) معلمًا ومعلمة و ( 15 ) طالبا وطالبة وإدارية واحدة في إحدى المدارس و ( 4 ) إداريين في مركز الوزارة وسائق ومستخدمة.
المدارس الحكومية : -
تحولت ( 30 ) مدرسة حكومية إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 31 ) إصابة توزعت بين ( 22 ) معلما ومعلمة و ( 8 ) طلبة وعضو هيئة إدارية توزعت كالتالي :
1- مدرسة خادم الحرمين الثانوية للبنات/ مكرر / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.
2- مدرسة أجنادين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.
3- مدرسة ذات النطاقين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
4- مدرسة النصر الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
5- مدرسة ليلى الغفارية الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.
6- مدرسة أم نوارة الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.
7- مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.
8- مدرسة مرج الحمام الأوسط الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.
9- مدرسة الثغرة الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية / إصابة معلم.
10- مدرسة العقبة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة / إصابة معلمة.
11- مدرسة صويلح الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة إدارية.
12- مدرسة الجندويل الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة طالبة.
13- مدرسة المشارع الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلمة.
14- مدرسة المرج الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلم.
15- مدرسة الصافي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة طالب.
16- مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.
17- مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
18- مدرسة سحاب الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلمة.
19- مدرسة ضاحية الأمير راشد الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة طالبين.
20- مدرسة زيد بن الخطاب الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمين.
21- مدرسة الربة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة طالبة.
22- مدرسة مكة المكرمة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة.
23- مدرسة مكة المكرمة الأساسية - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.
24- مدرسة الصافي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة معلمة.
25- مدرسة الشاملة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.
26- مدرسة دير علا الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمة وطالبة.
27- مدرسة دير علا الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.
28- مدرسة دير علا الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمة.
29- مدرسة الطوال الجنوبي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة طالب.
30- مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.
المدارس الخاصة : -
تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 13 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 18 ) إصابة توزعت بين ( 9 )معلمين ومعلمات و ( 7 ) طلبة وسائق ومستخدمة.
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● عادت ( 12 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.
. تم تحويل 52 مدرسة الى نظام التعليم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق تم عزلها اليوم في مناطق المقابلين وأم نوارة وجرش والمفرق.
• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 871 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.
• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 618 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 256 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 362 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.
• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 322 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).
• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 312 ) مصابا و( 25 ) مستخدما و ( 36 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )
مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .
وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .