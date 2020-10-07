تسجيل اصابات كورونا في مدارس حكومية وخاصة - اسماء

الوكيل الاخباري -

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تم تحويل ( 43 ) مدرسة إلى نظام التعليم عن بعد ليوم الأربعاء والتي يوجد فيها طلبة صفوف ثلاث أولى وطلبة ثانوية عامة : ( 30 ) مدرسة حكومية و ( 13 ) مدرسة خاصة بسبب إصابات كورونا.حيث بلغ مجموع إصابات هذا اليوم ( 53 ) إصابة توزعت بين ( 31 ) معلمًا ومعلمة و ( 15 ) طالبا وطالبة وإدارية واحدة في إحدى المدارس و ( 4 ) إداريين في مركز الوزارة وسائق ومستخدمة.المدارس الحكومية : -تحولت ( 30 ) مدرسة حكومية إلى التعليم عن بعد بسبب ثبوت ( 31 ) إصابة توزعت بين ( 22 ) معلما ومعلمة و ( 8 ) طلبة وعضو هيئة إدارية توزعت كالتالي :1- مدرسة خادم الحرمين الثانوية للبنات/ مكرر / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.2- مدرسة أجنادين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة معلمة.3- مدرسة ذات النطاقين الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.4- مدرسة النصر الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.5- مدرسة ليلى الغفارية الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء ماركا / إصابة معلمة.6- مدرسة أم نوارة الأساسية الثانية / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلمة.7- مدرسة أم قصير والمقابلين الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.8- مدرسة مرج الحمام الأوسط الأساسية الأولى / مديرية التربية والتعليم للواء القويسمة / إصابة معلم.9- مدرسة الثغرة الثانوية المختلطة / مديرية التربية والتعليم لمنطقة البادية الجنوبية / إصابة معلم.10- مدرسة العقبة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم لمحافظة العقبة / إصابة معلمة.11- مدرسة صويلح الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الجامعة / إصابة إدارية.12- مدرسة الجندويل الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء وادي السير / إصابة طالبة.13- مدرسة المشارع الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الشمالية / إصابة معلمة.14- مدرسة المرج الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء قصبة الكرك / إصابة معلم.15- مدرسة الصافي الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة طالب.16- مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب - الفترة الصباحية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / إصابة معلمة.17- مدرسة عاتكة بنت عبدالمطلب - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء الرصيفة / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.18- مدرسة سحاب الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء سحاب / إصابة معلمة.19- مدرسة ضاحية الأمير راشد الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء بني عبيد / إصابة طالبين.20- مدرسة زيد بن الخطاب الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمين.21- مدرسة الربة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء القصر / إصابة طالبة.22- مدرسة مكة المكرمة الأساسية / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / إصابة معلمة.23- مدرسة مكة المكرمة الأساسية - الفترة المسائية / مديرية التربية والتعليم للواء الرمثا / نفس الإصابة في المدرسة السابقة.24- مدرسة الصافي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء الأغوار الجنوبية / إصابة معلمة.25- مدرسة الشاملة الثانوية للبنات / مديرية التربية والتعليم - الزرقاء الأولى / إصابة طالبة.26- مدرسة دير علا الثانوية الشاملة للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمة وطالبة.27- مدرسة دير علا الثانوية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.28- مدرسة دير علا الأساسية للبنات / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلمة.29- مدرسة الطوال الجنوبي الأساسية المختلطة / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة طالب.30- مدرسة الطوال الشمالي الأساسية للبنين / مديرية التربية والتعليم للواء دير علا / إصابة معلم.المدارس الخاصة : -تم التحول إلى التعليم عن بعد في ( 13 ) مدرسة خاصة بسبب ثبوت ( 18 ) إصابة توزعت بين ( 9 )معلمين ومعلمات و ( 7 ) طلبة وسائق ومستخدمة.___________● عادت ( 12 ) مدرسة حكومية وخاصة الى الدوام بالشكل المعتاد (بحسب القرارات التي تم اعتمادها مؤخرا ) بعد مضي 14 يوم في تلك المدارس التي تحول التعليم فيها الى التعليم عن بعد بسبب الإصابات وبعد فك الحظر في بعض المناطق.. تم تحويل 52 مدرسة الى نظام التعليم عن بعد بسبب وقوعها ضمن مناطق تم عزلها اليوم في مناطق المقابلين وأم نوارة وجرش والمفرق.• بلغ عدد المدارس التراكمي التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سواء بسبب وجودها ضمن منطقة معزولة او بسبب وجود إصابات لطلبة او معلمين او موظفين/ عاملين فيها منذ بداية هذا العام الدراسي 2020/2021 : ( 871 ) مدرسة متضمنة المدارس الخاصة ومدارس الثقافة العسكرية ومدارس وكالة الغوث.• بلغ عدد المدارس الحالية التي تم تحويلها إلى التعليم عن بعد في جميع مدارس المملكة (الحكومية ووكالة الغوث والقطاع الخاص ) ( 618 ) مدرسة بعد استثناء المدارس التي عاد فيها الدوام كالمعتاد . ( 256 ) مدرسة بسبب وقوعها ضمن مناطق العزل و ( 362 ) مدرسة بسبب وجود إصابات.• بلغ عدد الطلبة المصابين ( 322 ) طالبًا وطالبة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تعليقها سابقًا ).• بلغ عدد المعلمين والإداريين المصابين العاملين في المدارس ( 312 ) مصابا و( 25 ) مستخدما و ( 36 ) موظفا في عدة مديريات تربية وتعليم ومركز الوزارة ( متضمنًا عدد من الإصابات الجديدة في مدارس تم تحويلها إلى التعليم عن بعد سابقًا )مع العلم بأن جميع الإصابات كانت مخالطة لمصابين من خارج المدارس .وإذ تتمنى وزارة التربية والتعليم الشفاء العاجل لجميع المصابين تهيب بجميع الزميلات والزملاء المعلمين وأبنائنا الطلبة وكافة العاملين الالتزام بالاشتراطات والإجراءات الاحترازية الصحية للحفاظ على سلامتهم .