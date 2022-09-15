الخميس 15-09-2022
الوكيل الاخباري

التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية خاصة بالتبادل الثقافي

تشكيل لجنة من 5 خبراء لبيان أسباب انهيار عمارة اللويبدة

ماذا تعرف عن "فريق الإنقاذ" الذي ينفذ عمليات البحث بعمارة اللويبدة - فيديو

الملك يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في قراوة بني حسان

بوتين يشيد خلال لقائه رئيسي بتطور العلاقات مع إيران

وزارة العمل: 264015 تصريح عمل لغير الأردنيين ساري المفعول

كشف تفاصيل الحالة الصحية للطفلة ملاك

"سيدتان ورجل وطفلة " المتبقون تحت ركام عمارة اللويبدة (الدفاع المدني)

الهاشمية تعلن عن حاجتها لتعيين أعضاء هيئة تدريس

الخميس، 15-09-2022 03:31 م

تشكيل لجنة من 5 خبراء لبيان أسباب انهيار عمارة اللويبدة

9913f05d-whatsapp-image-2022-09-13-at-7.19.48-pm


الوكيل الإخباري - وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات، لتشكيل لجنة من خمسة خبراء متخصصين لتقديم تقرير حول حادث انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، بإشراف المدعي العام.اضافة اعلان


ومثل الخبراء ظهر اليوم الخميس أمام المدعي العام وجميعهم من جهات مختصة غير رسمية.

وتضم اللجنة دكتور مهندس من كلية الهندسة بالجامعة الأردنية اختصاص إنشاءات، ومستشار أبنية من الجمعية العلمية الملكية، ومهندس استشاري انشائي درجة أولى، ومستشار في نقابة المهندسين عضو اللجنة الإنشائية الدائمة، ومهندس (جيوتقني) اختصاص تربة.

وتتلخص مهمة الخبراء، في بيان العوامل التي أدت إلى انهيار المبنى او ساهمت  في أحداث الانهيار، وتحديد الأشخاص او الجهات المسؤولة عن الانهيار، وتحديد نسبة مساهمة كل شخص أو جهة، وفيما إذا كان هناك تراخيص او اذونات بهذه الإنشاءات، وفيما اذا كان هناك ضوابط او تراخيص لأعمال الصيانة او تعديلات انشائية داخل المبنى.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
79a53e04-60e6-46ce-8b95-8bc0d943ba90

التعليم العالي تطلق بوابة إلكترونية خاصة بالتبادل الثقافي

100614

إرادة ملكية بتعيين الفايز رئيسا لمجلس الأعيان

1510188b-ac42-4c36-a32c-c552a57ee38d

ماذا تعرف عن "فريق الإنقاذ" الذي ينفذ عمليات البحث بعمارة اللويبدة - فيديو

image

الملك يتسلم دعوة من الرئيس الجزائري لحضور القمة العربية

197963_5_1663226872

العقبة: اختتام دورة التربية الإعلامية والمعلوماتية

الصفدي 2

الصفدي يبدأ زيارة عمل إلى الولايات المتحدة غداً

أخبار متعلقة
ffff

مدير الدفاع المدني يكشف عن معجزة من الله حدثت باللويبدة

9202214155921977775075

الأمن العام : فرق الإنقاذ تتمكن من إخلاء جثة ثامنة من تحت الأنقاض

dddd

شاهد بالفيديو .. فرحة أم بنجاة رضيعتها واخراجها من تحت انقاض عمارة اللويبدة

306920767_7990023801070478_4856951866548409928_n

جد الرضيعة ملاك يروي تفاصيل وجودها في مكان انهيار اللويبدة.. وقصة سماع صوت طفل

22

بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

164162

الحزن يعم مدرسة الأميرة عالية باللويبدة بوفاة الطالبتين سهيلة وراما