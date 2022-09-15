تشكيل لجنة من 5 خبراء لبيان أسباب انهيار عمارة اللويبدة

الوكيل الإخباري -

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وجه رئيس النيابات العامة القاضي يوسف الذيابات، لتشكيل لجنة من خمسة خبراء متخصصين لتقديم تقرير حول حادث انهيار المبنى في منطقة اللويبدة، بإشراف المدعي العام.ومثل الخبراء ظهر اليوم الخميس أمام المدعي العام وجميعهم من جهات مختصة غير رسمية.وتضم اللجنة دكتور مهندس من كلية الهندسة بالجامعة الأردنية اختصاص إنشاءات، ومستشار أبنية من الجمعية العلمية الملكية، ومهندس استشاري انشائي درجة أولى، ومستشار في نقابة المهندسين عضو اللجنة الإنشائية الدائمة، ومهندس (جيوتقني) اختصاص تربة.وتتلخص مهمة الخبراء، في بيان العوامل التي أدت إلى انهيار المبنى او ساهمت في أحداث الانهيار، وتحديد الأشخاص او الجهات المسؤولة عن الانهيار، وتحديد نسبة مساهمة كل شخص أو جهة، وفيما إذا كان هناك تراخيص او اذونات بهذه الإنشاءات، وفيما اذا كان هناك ضوابط او تراخيص لأعمال الصيانة او تعديلات انشائية داخل المبنى.