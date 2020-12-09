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الأربعاء، 09-12-2020 12:36 م

تصريح جديد للجنة الأوبئة حول عودة الطلبة للمدارس

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الوكيل الإخباري - أكد عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الأوبئة الدكتور بسام حجاوي أن انتشار فيروس كورونا وصل ذروته في الأردن عندما سجلت المملكة اعلى عدد اصابات يومية عند 7933 حالة، بحسب ما يظهره المنحنى الوبائي.

وقال حجاوي في تصريحات صحفية، إنه لا يعتقد أن تعود الإصابات اليومية إلى الارتفاع مجددا في هذه المرحلة، مشيرا الى أن اللجنة تنظر الى الارقام الاسبوعية وتحولها الى معدلات، وتظهر ارقام الاسبوعين الماضيين انخفاضا في الاصابات.

وأضاف "نحن لا نتوقع العودة الى الصفر او 100 او 200 حالة في اليوم بهذه الموجة، لكننا إذا وصلنا الى ألف حالة يوميا فهذا يعني اننا صححنا مسار الموجة، ونأمل أن لا تحدث موجات اخرى للفيروس".

واشار إلى أنه بذات الوقت الارقام العالمية تشهد ارتفاعا في اعداد الاصابات، الأمر الذي يجعلنا لسنا وحدنا في المعركة.

وبين ان لجنة الاوبئة تراجع الاجراءات المتخذة للحماية من الوباء بشكل مستمر، وينظر لأمر العودة الى المدارس بحذر، موضحا أنه كما اعلن وزير التربية ما زال مبكرا الحديث فيها.

 




 

 


 

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