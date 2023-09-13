الأربعاء 13-09-2023
الوكيل الاخباري

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

محكمة الاحتلال تؤجل جلسة الأسير أحمد مناصرة حتى الـ20 من أيلول الجاري

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

30 ألف مشرد على الأقل إثر كارثة السيول في درنة الليبية

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

شاهد .. أمطار غزيرة في عجلون اليوم - فيديو

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

الصحة: تطعيم 95% من المستهدفين في أولى مراحل حملة التطعيم الوطنية

تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

الضمان للأفراد والمؤسسات: سددوا ما عليكم من ديون للمؤسسة في أقرب وقت - فيديو

الأربعاء، 13-09-2023 12:19 م

تطبيق السوار الإلكتروني بديلاً عن التوقيف لـ 13 حالة خلال آب الماضي

imgid462063


الوكيل الإخباري - طبقت المحاكم مراقبة إلكترونية (سوار إلكتروني) على 13 حالة خلال آب 2023، وفقا لوزارة العدل.اضافة اعلان


ويستخدم السوار الإلكتروني كأحد بدائل التوقيف في مركز الإصلاح والتأهيل، وتحقيق العدالة المجتمعية، ويخفف من الأعباء المالية على خزينة الدولة.

ويرتدي الشخص المحكوم عليه السوار الإلكتروني وفق التعليمات بالجزء السفلي من كاحل القدم، حيث يتم تطبيق المراقبة الإلكترونية بعد إصدار المحكمة قرارها بهذا الشأن وتحديد المدة الزمنية والنطاق الجغرافي المحدد بمنطقة جغرافية معينة أو مسار معين أو بكليهما.

وكانت وزارة العدل أعلنت في عام 2020 نيتها شراء 4 آلاف سوار إلكتروني كبديل عن التوقيف داخل مراكز الإصلاح والتأهيل.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
820232415238398770994

الضريبة: 25 ألف دينار جائزة السحب الثالث لتطبيق فواتيري يوم الأربعاء القادم

الأمن العام

مديرية الأمن العام تهيب بالمواطنين خاصة في هذه المناطق

1694598605197

الإدارة المحلية: ورشة لتحديث الخطة الاستراتيجية للنفايات الصلبة

e

رئيس الوزراء يعزي بضحايا الفيضانات في ليبيا

720231010812823859682

موظفون حكوميون فاقدون لوظائفهم - اسماء

477699

الأمن يُحذر السائقين من خطر الانزلاق أثناء القيادة

أخبار متعلقة
620231291253623549915

7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

image - 2023-08-23T105820.004

العدل: إنجاز 453 مزادا إلكترونيا في تموز.. و1423 شقة و901 مركبة معروضة للبيع

a3a0f9f8-1646321297100132700 (1)

إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال تموز

120231795135950346808 (1)

9400 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

284918182_379380217547968_7678762767642893800_n

بيان صادر عن وزارة العدل

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.16.01 PM

العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية