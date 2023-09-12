الثلاثاء 12-09-2023
الوكيل الاخباري

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

الارصاد : أمطار بهذه المناطق غداً الاربعاء

إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذارا لمخالفات تدخين في الزرقاء

لقاء في تربية لواء القويسمة لتفعيل مُبادرة "لمدرستي أنتمي"

7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

الأرصاد: تأثير عاصفة دانيال على الأردن سيكون غبار مثار بفعل الرياح

الامانة : الحبس 3 شهور وغرامة 300 دينار لمرتكب هذه المخالفة

وزير ليبي: رُبع مدينة درنة اختفى والجثث في كل مكان

الثلاثاء، 12-09-2023 01:40 م

7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

620231291253623549915


الوكيل الإخباري - كشفت وزارة العدل عدد جلسات المحاكمة عن بعد التي عقدت خلال شهر آب الماضي.اضافة اعلان


وفي التفاصيل التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري"، أشارت الوزارة إلى أنه تم عقد 7 آلاف جلسة محاكمة عن بعد خلال الشهر الماضي.

كما استقبلت الوزارة 207 طلب مساعدة قانونية خلال نفس الفترة، إذ تقدم وزارة العدل من خلال هذه الخدمة التمثيل القانوني أمام دوائر النيابة العامة والمحاكم النظامية ومحكمة الجنايات الكبرى وذلك لضمان حصول المواطن على حقه بالعدالة.

ويأتي تطبيق نظام المحاكمة عن بعد تماشيا مع التطور التشريعي بإدخال التقنيات الحديثة ودون الإخلال بضمانات المحاكمة العادلة المنصوص عليها بالتشريعات الأردنية النافذة.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
1

الملك يعزي بضحايا الإعصار في ليبيا

920236141715540506338

كاميرا سرعة جديدة في شوارع اربد

356793_original

الفنان منذر الرياحنة يكشف عن انتاج مسلسل مستوحى من فيلم "الحارة "

6300e9df7a95c

الأردن الأول عربيا في الاستطاعة المركبة لمصادر الطاقة المتجددة

1

إغلاق 7 منشآت وتوجيه 154 إنذارا لمخالفات تدخين في الزرقاء

2020_01_26_12_35_19

مذكرة لتطبيق نموذج حوكمة البيانات والمعلومات في تنظيم الطاقة

أخبار متعلقة
57873_19_1691563996

إصدار 275.5 ألف شهادة عدم محكومية إلكترونيا حتى تموز

image - 2023-08-23T105820.004

العدل: إنجاز 453 مزادا إلكترونيا في تموز.. و1423 شقة و901 مركبة معروضة للبيع

a3a0f9f8-1646321297100132700 (1)

إصدار 379 حكما قضائيا بعقوبة بديلة عن الحبس خلال تموز

120231795135950346808 (1)

9400 جلسة محاكمة عن بعد في الأردن الشهر الماضي

284918182_379380217547968_7678762767642893800_n

بيان صادر عن وزارة العدل

WhatsApp Image 2023-08-14 at 1.16.01 PM

العدل والتدريب المهني توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية