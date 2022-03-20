تطعيم قرابة 10 مليون شخص بلقاح كورونا في الأردن

الوكيل الإخباري - أظهر الإيجاز الاسبوعي الوبائي رقم 11 والممتد من 12 إلى 18 آذار الحالي أن العدد الكلي لمتلقي جرعات لقاح كورونا الثلاثة في الأردن وصل إلى 9 مليون و 768 ألف و305 أشخاص.



ووفقا للإيجاز، بلغ عدد متلقي الجرعة الاولى 4722556 شخصا، والجرعة الثانية 4425683 شخصا.



وبين أن عدد متلقي الجرعة الثالثة " المعززة " 620066 شخصا.



وسجل في الأردن خلال الأسبوع الوبائي 9135 اصابة بفيروس كورونا، وتوفي 44 شخصاً.

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