كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

الوكيل الإخباري - كشف التقرير الوبائي رقم 10، الذي صدر اليوم الأحد، أن 9 مليون و 728 ألفا و133 شخصاً في الأردن تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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ووفقا للأرقام، تلقى 608 آلاف و 358 شخصاً الجرعة المعززة الثالثة من لقاح كورونا.

وبينت انه تلقي الجرعة الأولى من اللقاح 4 مليون و 711 ألفاً و96 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 4 مليون و 408 آلاف و679 شخصاً.



ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة منذ بداية الوباء مليون و 680 ألفاً و179 اصابة، و مجموع الوفيات وصل إلى 13 ألفاً و 959 وفاة.





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