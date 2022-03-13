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كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

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الأحد، 13-03-2022 04:50 م

كورونا في الأردن : أكثر من 9.7 مليون جرعة لقاح و1.5 مليون إصابة

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الوكيل الإخباري - كشف التقرير الوبائي رقم 10، الذي صدر اليوم الأحد، أن 9 مليون و 728 ألفا و133 شخصاً في الأردن تلقوا جرعات اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

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ووفقا للأرقام، تلقى 608 آلاف و 358 شخصاً الجرعة المعززة الثالثة من لقاح كورونا. 
وبينت انه تلقي الجرعة الأولى من اللقاح 4 مليون و 711 ألفاً و96 شخصا، فيما تلقى الجرعة الثانية 4 مليون و 408 آلاف و679 شخصاً.


ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في المملكة منذ بداية الوباء مليون و 680 ألفاً و179 اصابة، و مجموع الوفيات وصل إلى 13 ألفاً و 959 وفاة. 



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