تعديلات مقترحة على نظام التعاونيات لإعفاءها من ضريبة الدخل

الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي إنه تم إدخال تعديلات على قانون التعاون، وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للسير في الأطر القانونية لإقرارها، والتي ستلبي تطلعات التعاونيين على كافة الصعد، فضلاً عن إعادة النظر بنظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية والعمل على تطويرها بما يتواءم مع ضرورات ومتغيرات الحركة التعاونية العالمية.

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ولفت الشلبي لدى افتتاحه أعمال الورشة التدريبية بحضور مدير التدريب التعاوني، إلى أن من بين التعديلات المقترحة على قانون التعاون إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل بالدرجة الأولى، أو العمل على تخفيض نسبتها، أو عدم إخضاع الجمعيات التعاونية حديثة التأسيس للضريبة خلال الأعوام الخمسة الأولى من إنشائها.



وقال إن المؤسسة دأبت على عقد ورش تدريبية للقادة التعاونيين والأعضاء، لتمكينهم في مجال العمل التعاوني، إضافة إلى دورها بالشراكة مع التعاونيات في نشر الفكر والثقافة التعاونية بين أفراد المجتمع المحلي، مشيراً إلى أهمية تنظيم التعاونيات ورشات توعوية حول الفكر والثقافة التعاونية