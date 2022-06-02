الخميس 02-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

استشهاد فتى برصاص الاحتلال غرب رام الله

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

تعديل ساعات عمل جسر الملك حسين

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

الجيش : مقتل مهرب والقبض على آخر على الحدود الشرقية

أردني يتبرع بـ 30 ألف دينار ربحها من اليانصيب

الامن يحقق بملابسات وفاة مواطن في الزرقاء

الخميس، 02-06-2022 02:41 م

تعديلات مقترحة على نظام التعاونيات لإعفاءها من ضريبة الدخل

d6e2d5e7f54afe08e47c4efc6e516564


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي إنه تم إدخال تعديلات على قانون التعاون، وإرسالها إلى رئاسة الوزراء للسير في الأطر القانونية لإقرارها، والتي ستلبي تطلعات التعاونيين على كافة الصعد، فضلاً عن إعادة النظر بنظامي الجمعيات والاتحادات التعاونية والعمل على تطويرها بما يتواءم مع ضرورات ومتغيرات الحركة التعاونية العالمية.

اضافة اعلان


ولفت الشلبي لدى افتتاحه أعمال الورشة التدريبية بحضور مدير التدريب التعاوني، إلى أن من بين التعديلات المقترحة على قانون التعاون إعفاء التعاونيات من ضريبة الدخل بالدرجة الأولى، أو العمل على تخفيض نسبتها، أو عدم إخضاع الجمعيات التعاونية حديثة التأسيس للضريبة خلال الأعوام الخمسة الأولى من إنشائها.


وقال إن المؤسسة دأبت على عقد ورش تدريبية للقادة التعاونيين والأعضاء، لتمكينهم في مجال العمل التعاوني، إضافة إلى دورها بالشراكة مع التعاونيات في نشر الفكر والثقافة التعاونية بين أفراد المجتمع المحلي، مشيراً إلى أهمية تنظيم التعاونيات ورشات توعوية حول الفكر والثقافة التعاونية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
5202226235522148733811

جلسات حوارية في معان عن تمكين المرأة

735896e4-fuqqpu4wyae4tdd

الملك يؤكد متانة العلاقات بين الأردن والاتحاد الأوروبي

w

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى النوايسة والشوابكة

الأمن العام

كيف هدأت ظاهرة الجريمة!؟

520223016233355291891

عويس يوعز بمتابعة مصابين اثر حادث سير باص مدرسة خاصة

1654177112751

اجتماع في الأشغال لمناقشة آلية طرح وتنفيذ مشاريع استثمارية

أخبار متعلقة
52022192074412560916

الضريبة تدعو المواطنين لتقديم الإقرارات لتجنب تزايد الغرامات

دائرة-ضريبة-الدخل-والمبيعات-2020701

الضريبة توضح: الاقتطاع من راتب المُكلف لا يعفي من تقديم الإقرار

239111_13_1639489470

العيسوي ينقل تعازي الملك إلى أبو تايه والجراح

1651677731719

الحنيطي: تقديم كافة أشكال الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى

420221694026267976252

الأردن يحقق قفزة في مؤشر الحريات الصحفية

8Ac7tNvOJIjuazkgW3jkvNrpp4ITvh6IrP0ikYFi

غرب إربد تواصل تنفيذ خطة متكاملة لإدامة أعمال النظافة العامة