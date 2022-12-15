تعديل أجور نقل الحاويات من العقبة للمحافظات لتصبح 550 ديناراً - وثيقة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بيّن كتاب مُوجه من هيئة تنظيم قطاع النقل البري لمشغلي المنظومة الالكترونية للهيئة توضيحاً حول أجور بدل عودة الحاويات فارغة واعتماد الأجور بشكلها النهائي.

اضافة اعلان



وجاء في الكتاب، الذي اطلع عليه "الوكيل الاخباري" أنه لاحقاً لكتاب مدير عام هيئة تنظيم قطاع النقل البري رقم 6969/1/10/1 بتاريخ 6/12/2022 بخصوص أجور النقل ولغايات توضيح أجور نقل الحاويات واعتمادها بشكل نهائي وكما هو معمول به دائماً وكون القرار لم يشمل عودة الحاوية فارغة أرجو أضافة 10% للأجور المذكورة.



وأشار إلى أنه سوف تصبح الأجور على وثيقة النقل بما فيها عودة الحاوية فارغة 550 ديناراً.



وأكد أن هذا الأجر يُعتمد لاحتساب الأجور لباقي المحافظات.



وكانت الحكومة قد قررت تلبية مطالب نقابة أصحاب السيارات الشاحنة ومساواتها بأٌجور عطاء التموين وزيادة دينار ونصف الدينار للطن على شحن الفوسفات والبوتاس والكبريت، وجرى زيادة أجور شحن الحاويات لتصبح 500 دينار بدلاً من 448 دينارا للطن لغاية وزن 25 طنا للحاوية على محور عمان/العقبة.